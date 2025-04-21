懷疑遇詐賭開車撞棋藝館 高雄3男「快進快出」判無罪

高雄苓雅區一家棋藝館去年3月7日凌晨遭人開車衝撞，警方隨後逮到涉案的楊姓、林姓、王姓男子涉案，楊男自稱棋藝館詐賭，才會開車衝撞，被檢警依殺人未遂罪嫌偵辦，高雄地院審理後，法官認為楊衝撞前有剎車，無殺人故意，犯行僅10秒，涉案3人均判無罪。

檢警調查，楊男在該間棋藝館打麻將輸掉100萬元，他懷疑棋藝館詐賭，去年3月7日凌晨0時許，找來林姓、王姓男子等人個別開車集結，抵達該間棋藝館後，楊便採倒車方式衝撞棋藝館櫃台，導致店內大門、櫃臺、冰箱、飲水機、電腦及監視器均毀損，幸無人受傷。

苓雅警分局獲報後趕往現場處理，根據監視器發現楊男乘坐另輛轎車車逃離現場，組成專案小組偵辦後，當天清晨就逮到涉案的楊男等人，檢警並依殺人未遂、公共危險及毀損罪嫌偵辦。

高雄地院審理時，楊男辯稱他是單純對棋藝館洩憤，倒車衝撞時還先目視確認裡面沒有人，沒有殺人故意。

法官認為，楊男導車衝撞前，確實有先觀察狀況，衝撞時還有踩剎車，而非全程加速或任意衝撞棋藝館，應無主觀上的殺人犯意，考量楊僅衝撞一次，10秒內就完成並離開現場，行為應無外溢作用而危害公眾安寧。