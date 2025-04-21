邱瓈寬確定獲恩師上億元遺產 她告裴祥泉手足不能繼承…確定敗訴！

知名製作人邱瓈寬的恩師、已故製片裴祥泉10年前過世，遺囑將逾2億台幣遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明，裴祥泉胞妹提告確認遺囑無效，最高法院判決敗訴確定。邱瓈寬、楊智明則向裴祥泉3名兄弟及妹妹提告確認繼承權不存在訴訟，最高法院認為無從證明兄弟、妹妹對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，判決邱瓈寬、楊智明敗訴確定。

裴祥泉2015年5月23日死亡，代筆遺囑交代分配給「楊胖30%，阿寬（邱瓈寬）30%，漢星公司員工20%」，且「家裡人一毛錢都不給」，裴祥泉胞妹裴祥麟提告，欲確認哥哥的遺囑無效，最終敗訴確定。

邱瓈寬、楊智明2019年以裴祥雲、裴祥麟、裴祥風為被告，控恩師的妹妹、哥哥、弟弟對他構成重大的精神虐待，且裴祥泉在遺囑中表示拒絕交付任何遺產給3人，提確認繼承權不存在訴訟。

邱瓈寬、楊智明主張，裴祥泉2015年1月21日立下遺囑「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，且楊探望時詢問是否要將遺產留給妹妹、哥哥、弟弟，裴祥泉也回答「不要、都不要給」，明確表示三名兄弟、妹妹不得繼承遺產。

邱瓈寬、楊智明指控三名兄弟、妹妹和裴祥泉毫無感情、疏遠冷漠，長年沒有來往，每到病房探視都被裴祥泉疾言驅趕，兄弟三人也不知道裴祥泉是虔誠佛教徒，喪禮時還要求用基督教儀式，也不願支付單獨清洗大體費用，直至知悉不收奠儀，得知沒有收入，才將喪事推給他們。

兩人指控裴祥麟欠債累累，只在借錢周轉時才會與裴祥泉聯絡，甚至侵吞裴祥泉要給父親的安養院費用；妹妹每次到醫院探視，都被裴祥泉飆罵、要求離開，甚至將裝有排泄物的垃圾桶放在距離裴祥泉頭部5公分的桌上，使裴祥泉不堪熏擾，已有重大侮辱情事。

裴家兄妹反駁，邱瓈寬、楊智明貪圖繼承裴祥泉的遺產，干擾他們的合法繼承權，且邱瓈寬、楊智明不讓他們接觸、探視裴祥泉，他們也不知道有遺囑存在，連裴祥泉骨灰都不知道被放在哪裡。妹妹曾親自到醫院擔任看護，照顧裴祥泉40多天，更替裴祥泉換尿布，移動垃圾桶是為了方便丟棄尿布，請求駁回訴訟。

一審認為，兄弟姊妹與裴祥泉久未往來、疏遠冷漠，或換完尿布未將垃圾桶移回原處，與民法規定「重大虐待或侮辱情事」要件有差別，當裴祥泉生病住院，或需要簽署同意書，3名兄弟、妹妹雖年紀均以超過60歲，也都立即探視、協助，顯見手足之情仍在，判決邱瓈寬、楊智明敗訴。