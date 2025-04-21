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高虹安涉貪汙案今開庭 法官指5分鐘就應說服合議庭別浪費時間

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理新竹市長高虹安被控貪汙案，在聲請釋憲失利後，今繼續開準備程序庭，擁有師大美術研究所藝術學碩士學位的法官郭豫珍，數度強調一審說過的話二審就不必贅述，並以介紹美術史的片為例，指4分48秒就可介紹完千年美術史，本案有罪無罪「5分鐘就應說服法官」，否則就是浪費時間。

因高虹安的前公關主任「水母」王郁文5、6月間有度假行程，加上檢察官6月與8月也有公務，法官諭知7月28日再行最後一次準備程序，並預告會連定4個審理期日，並再次請各當事人注意「辯論的核心在哪？」以利聚焦，同時合議庭也會檢視高虹安聲請6名證人的必要性，是否有同質或重複性。今日庭期19分鐘結束。

高虹安被控擔任立委期間利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院判7年4月徒刑，褫奪公權4年，新竹市長一職遭停。本案被告還包括王郁文、前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任，後3人從偵查到審判都認罪。

高院今開庭時，法官郭豫珍便表示今日要處理審判期日的證據，檢察官提出許多補充理由書，被告方也聲請傳喚6位證人，包括立法院法制局長郭明政，要討論勞動條件約定等問題。今除檢方派出三名檢察官蒞庭外，被告方的律師團也人數可觀，郭豫珍提醒「地方法院說過的，就不要再說了」，並指「大家都是法律人」，這案子不用審得「披星戴月」。

因檢察官主張所有被告都有罪，郭豫珍表示檢方必須說明因什麼原因而都構成犯罪；相反的，高虹安等人也要反駁「為什麼無罪？」，而一審被判2年徒刑、緩刑5年的黃惠玟想要減刑，郭豫珍也提點要說明「為什麼可以減輕？」

有「畫家法官」稱號的郭豫珍，除取得警大犯防所法學博士，也是師大美術研究所藝術學碩士，2022、2025年都有油畫作品入選法國巴黎大皇宮「藝術之都」沙龍展。她今天在法庭上表示，有影片以4分48秒的時間介紹了千年博大精深的美術史，而本件上訴案，如果5分鐘說服不了法官就是「浪費時間」，聲請傳喚證人應該要能打動合議庭，因此請聲請人再檢視調查證據有無必要。

此外，因高虹安限制出境出海時間已期滿，檢察官4月7日聲請高應限制出境出海，高虹安表示「尊重法院」，但律師則認為遷徙是自由，無必要限制；此部分候核辦。

高虹安前國會辦公室行政主任黃惠玟（前）。記者林伯東／攝影
高虹安前國會辦公室行政主任黃惠玟（前）。記者林伯東／攝影
新竹市長高虹安（中）因任職立委期間涉嫌詐領助理費，被依貪污治罪條例等起訴，台高等法院今天上午繼續行準備程序。記者林伯東／攝影
新竹市長高虹安（中）因任職立委期間涉嫌詐領助理費，被依貪污治罪條例等起訴，台高等法院今天上午繼續行準備程序。記者林伯東／攝影
高虹安前國會辦公室前法務主任陳昱愷。記者林伯東／攝影
高虹安前國會辦公室前法務主任陳昱愷。記者林伯東／攝影
台灣高等法院審理高虹安被控貪汙案，被告、高虹安前國會辦公室公關主任王郁文（前）5、6月間有度假行程。記者林伯東／攝影
台灣高等法院審理高虹安被控貪汙案，被告、高虹安前國會辦公室公關主任王郁文（前）5、6月間有度假行程。記者林伯東／攝影
高虹安前國會辦公室前主任陳奐宇。記者林伯東／攝影
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主任 檢察官 高虹安

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