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高院「主張空泛」憲法法庭不受理釋憲聲請 高虹安涉貪今繼續開庭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新竹市長高虹安犯利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院判7年4月徒刑，褫奪公權4年，現停職。案經上訴，台灣高等法院認為立法院組織法第32條第1項規定違憲，聲請釋憲，但憲法法庭2月7日裁定不受理，高院須繼續審理。高院今天早上9點半將再行準備程序。

高院審理高虹安案，因合議庭認為立法院組織法第32條第1項條文不符公職人員身分應受制度性保障意旨，危及民選公職人員身分穩定的民主憲政精神，今年1月2日聲請憲法法庭宣告法條違憲；憲法法庭第二審查庭認為高院「主張空泛」，一致決裁定不受理。

審查庭指出，立委聘任公費助理、立法院編列預算支應等規定，立法目的是規範立委職權行使的人事組織，無關犯罪處罰，規範內容沒有違反法律明確性要求。立委聘任助理過程是否構成犯罪，是法院審判核心，不是法院可以聲請法規範憲法審查的事項範圍，況且相關規定明文賦予立委有依法聘用公費助理權限，且明定立法院應編列相關預算支應，並未授權立法院或行政機關以命令補充，沒有牴觸授權明確性問題。

本案起因於檢方指控高虹安擔任立委期間，以國會辦公室零用金虛報酬金、加班費，不法所得46萬30元，犯貪汙詐領公有財物、使公務員登載不實罪。高虹安前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷從偵查到審判都認罪，前公關主任「水母」王郁文和高虹安則否認。

北院認為高虹安當時位居立法委員要職，卻為增加立委辦公室可運用的零用金，罔顧立法院編列預算支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會詐取助理補助費，敗壞官箴，涉案情節為共犯中最重，判她7年4月徒刑、褫奪公權4年；陳昱愷一審無罪，黃惠玟被判2年徒刑、緩刑5年；陳奐宇判1年、緩刑3年，王郁文2年、緩刑5年。

高院去年11月4日首度開庭時，高虹安聲稱「一生都不會忘記（去年）7月26日這一天」，對一審認定貪汙12萬元感到非常委屈。她主張助理對立院匯入的薪資未表示反對，「已達合意」，更主張沒有一毛進她的口袋，她未犯貪汙、使公務員登載不實罪。

新竹市長高虹安（停職中）被控詐助理費，一審被判7年4月徒刑，褫奪公權4年，台灣高等法院今行準備程序。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安（停職中）被控詐助理費，一審被判7年4月徒刑，褫奪公權4年，台灣高等法院今行準備程序。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭 立法院 高虹安

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