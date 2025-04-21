母鬼切釀禍 法律學士兒代辯判更重…高院：你的高度決定法律的高度

七旬張姓婦人騎單車在岔路左轉，與直行的廖姓機車騎士碰撞，雙雙倒地，廖左側股骨頸、近端肱骨粉碎性骨折，傷勢嚴重。事故鑑定張婦「左轉彎車未讓直行車先行」為肇事主因，一審依過失傷害罪判張婦與廖各拘役50、30日。案經上訴，張婦由法律系畢業的兒子擔任輔佐人，誇大傷勢，台灣高等法院加重改判她3月得易科罰金之刑定讞。

因張婦的兒子主張母親車禍後「失智」，高院合議庭罕見在判決書中援引台大法律學院名譽教授黃榮堅「你的高度決定法律的高度，所以你對法律的詮釋也是你對自己的詮釋，換句話說，這也是做人自我定位的問題」、「法律只是技術，只是工具，比這更重要的是帶著善念的靈魂」話語，提醒她兒子沒有證據顯示失智與車禍有關，如果真的是為了母親的幸福著想，真正該做是查清病因與陪伴，而不是卸責給廖，平白浪費司法資源。

2020年12月24日晚間8點多，張婦騎單車沿新北市三重區自強路往重陽路方向行駛，在一處無號誌交岔路口時左轉，與廖姓騎士對撞，兩人被送至新北市立聯合醫院三重院區救治，並向前來處理的警察坦承肇事。

新北市車輛行車事故鑑定會鑑定，認為張婦騎單車行經無號誌路口左彎，未讓直行車先行，是肇事主因，廖姓騎士未注意車前狀況為次因，新北地檢署偵結後，將兩人都依過失傷害罪起訴，新北地院依雙方過失程度判處拘役。

張婦否認犯行，稱車禍造成她牙根斷裂、失智；檢察官不滿對張婦一味「甩鍋」，認為判太輕；廖認為張婦有七成責任，若她判拘役50日，自己只應處拘役21日，三方皆上訴。

張婦主張當單車進入內車道時，廖的機車還未出現，因此沒有注意廖的義務，且當時她一腳踏在地上、一腳在踏板上，車速非常緩慢，沒有搶奪路權，請求判無罪。律師指她的兒子「孝順」，花很多心思打訴訟，是廖沒有減速才撞人，質疑車禍鑑定。

高院檢視監視器畫面，認定張婦違規跨越雙黃線，當她的車身完全進入內車道時，左右兩側都有來車，阻礙交通往來。高院表示，張婦的兒子為台北大學法律系畢業，輔佐訴訟時明知廖傷勢較重，為了不負擔民事賠償責任，不僅完全卸責，還聲請調查廖有無投保機車強制險、交通違規等與車禍無關證據，讓一件單純的交通事故纏訟數年，明顯不是適當行使防禦權。