閨密翻臉 她遭毀容 回砍至重傷

彭姓和張姓女子原是閨密，因故爭執，彭女持刀刺傷張女臉部和腹部，張女不堪破相，幾小時後相約談判，持西瓜刀將彭女砍成重傷。 新北地檢署。聯合報系資料照 新北地檢署依傷害罪及殺人未遂罪起訴彭、張二女。

檢警調查，彭姓女子和張姓女子原本是感情很好的朋友，去年七月廿四日晚間七時，二女在新北市新莊區爆發口角衝突，彭女持刀攻擊張女，造成張女臉部二公分及腹部三公分的撕裂傷。

張女受傷後未立刻就醫，而是帶著刀傷去找友人吃消夜，同時透露自己遭彭女持刀割傷，事後才前往醫院包紮傷口。

事後張女不甘心臉上被割傷「毀容」，約彭女廿五日凌晨在新北市林口區路口談判，一見面就持預藏西瓜刀攻擊，朝彭女身體正面、背部、腿部猛砍，造成彭女左手指被砍斷、左手臂及右手腕開放性傷口併肌腱斷裂、左大腿開放性傷口併肌肉撕裂，其他同行友人見狀阻止，緊急送醫才撿回一命。

檢察官認為，張女受傷後還可先吃消夜才就醫，顯見傷勢並無大礙，僅為表層外傷。但事後持刀朝手無寸鐵的彭女揮砍，且均朝著對方正面揮擊，縱使彭女不斷後退、轉身閃避，甚至因被砍中而彎腰，張女仍不斷向彭女身體軀幹揮砍。

依張女揮刀時力道之猛烈、次數之頻繁，應知可能導致人體重要器官、內臟遭砍傷而致命，主觀上已非單純的重傷或傷害犯意，將張女依殺人未遂罪嫌起訴。