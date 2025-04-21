法律系兒代辯卸責 老媽反被重判

台灣高等法院。本報資料照片 七旬張姓婦人騎單車岔路左轉，與直行廖姓機車騎士碰撞，雙雙倒地受傷，事故鑑定張婦「左轉彎車未讓直行車先行」為肇事主因，一審依過失傷害罪判她拘役五十日、廖卅日。案經上訴，張婦由法律系畢業的兒子擔任輔佐人，誇大傷勢，台灣高等法院加重改判張三月得易科罰金之刑定讞。

高院表示，張婦兒子為台北大學法律系畢業，輔佐訴訟時明知廖傷勢較重，為了不負擔民事賠償責任，不僅完全卸責，還聲請調查廖有無投保機車強制險、交通違規等與車禍無關證據，讓一件單純交通事故纏訟數年，明顯不是適當行使防禦權。

因張婦兒子主張母親車禍後「失智」，合議庭罕見在判決書中援引台大法律學院名譽教授黃榮堅「你的高度決定法律的高度」、「法律只是技術，只是工具，比這更重要的是帶著善念的靈魂」，指沒有證據顯示失智與車禍有關，提醒該做是查清病因與陪伴，而不是卸責，平白浪費司法資源。

二○二○年十二月廿四日晚間八時許，張婦騎單車在新北市三重區在一處無號誌交岔路口左轉，與廖姓騎士碰撞，兩人均送醫。廖左側股骨頸、近端肱骨粉碎性骨折，傷勢嚴重。

新北市車輛行車事故鑑定會鑑定，認為張婦左彎未讓直行車是肇事主因，廖姓騎士未注意車前狀況為次因，檢方依過失傷害罪起訴二人，新北地院依過失程度判處拘役。

案經上訴。張婦主張單車進入內車道時廖的機車還未出現，因此沒有注意的義務，且當時她車速非常緩慢，沒有搶奪路權。律師指是廖沒減速才撞人，質疑車禍鑑定。

高院檢視監視器畫面，認定張婦違規跨越雙黃線，車身完全進入內車道時，左右兩側都有來車，阻礙交通往來。

高院認為，案發時張婦已逾七十歲，本就處失智症主要年齡層，無證據顯示她摔倒與失智有因果關係，依「認罪之量刑減讓」法理，認為一審輕判張婦、違反比例原則，撤銷改判懲儆。