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鑽孔灌農藥 台9線242棵芒果樹枯死

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台九線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種植四百多棵芒果樹，約半數遭人鑽孔下毒手，造成樹木枯死。本報資料照片
台九線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種植四百多棵芒果樹，約半數遭人鑽孔下毒手，造成樹木枯死。本報資料照片
台九線花蓮縣玉里鎮三民段計畫拓寬，路旁四百多棵芒果樹去年遭人毒死二四二棵；檢方查出徐姓等三名男子疑不滿道路拓寬要遷就路樹而下毒，依毀損罪嫌提起公訴，花蓮地方法院判三人六月至四月不等徒刑，得易科罰金。

公路局二○二二年規畫拓寬台九線玉里三民至三軒段，原採取「以路就樹」方式，但部分農友認為芒果樹落果後腐爛成泥，機車騎士常因地面濕滑發生車禍，且路樹阻礙農機具下田，地方出現反對聲音。

公路局去年決定移植，但經現場勘查，發現台九線二八二至二八四公里處多棵芒果路樹枯死，疑遭不明人士鑽孔灌農藥，向警方報案。

台九線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種植四百多棵芒果樹，約半數遭人鑽孔下毒手，造成樹木枯死（圖）。圖／花蓮玉里警分局提供
台九線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種植四百多棵芒果樹，約半數遭人鑽孔下毒手，造成樹木枯死（圖）。圖／花蓮玉里警分局提供

檢警調監視器，查出徐男、蔡男及范姜男三人涉嫌下毒手；徐男當時是立委傅崐萁服務處主任，蔡男是三民里里長，徐男涉夥同兩人於去年四月期間，多次用電鑽機鑽孔樹幹，並持六桶農業用農藥毒樹。

法院審理後依毀損罪判徐男有期徒刑六月、蔡五月、范姜四月，均得易科罰金；當地路樹種植超過廿年，台灣護樹團體聯盟理事長張美惠認為判太輕，批三人自作主張，擅自破壞自然資源。

張美惠說，路樹有分隔島作用，夏天還能遮蔭，只要好好規畫，就能像花蓮市明禮路上的瓊崖海棠一樣成為綠色隧道。芒果樹被毒害，在地球暖化當下，是很嚴重損失。

徐姓男子去年事發後離職，傅崐萁花蓮服務處表示此事與傅無關；蔡姓里長截稿前未回應。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，道路發展與路樹生態不衝突，開發單位願意移植再拓寬，居民應耐心等候，勿做出違法行為。

芒果 花蓮 路樹

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