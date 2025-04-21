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抓嬰猛晃 煩躁媽過失重傷害起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中1名媽媽因剛出生未滿月的嬰兒哭鬧，她安撫無效就氣憤朝其猛晃，釀小孩腦出血重度昏迷。示意圖／ingimage
台中1名媽媽因剛出生未滿月的嬰兒哭鬧，她安撫無效就氣憤朝其猛晃，釀小孩腦出血重度昏迷。示意圖／ingimage
ㄧ名年輕媽媽獨自照顧未滿月新生兒和年幼女兒，見嬰兒哭鬧不止安撫無效，一時氣憤抓其肩膀猛晃好幾下，導致嬰兒腦出血一度失去呼吸心跳，送醫搶救至今昏迷不醒；檢方根據鑑定確認是「受虐性腦傷」，依過失致重傷害罪嫌起訴她。

檢警調查，女子去年五月十日晚上十時許在住處因嬰兒哭鬧不止，她多次安撫無效，一時激動抓住嬰兒肩膀劇烈搖晃。

新生兒腦部脆弱，腦內血管因突然外力加速產生的剪力造成斷裂，女子事後放任孩子繼續在嬰兒床上哭鬧，直到嬰兒出現倦怠、嗜睡，後來叫不醒、全身無力，甚至失去呼吸心跳，她才趕緊和丈夫將小孩送醫。

醫院緊急搶救後嬰兒恢復心跳，但經手術、插管治療，仍呈現重度昏迷，經診斷不易復原，院方通報，全案曝光。

檢方偵訊時，女子坦承曾因嬰兒哭鬧一時失控大力搖晃，並表示嬰兒曾自嬰兒車跌落；檢警檢視嬰兒傷勢，判斷嬰兒車跌落並非造成重傷主因；另醫師證稱，嬰兒急性出血，至少被搖晃好幾下，符合「受虐性腦傷」。

台中市社會局提告，控訴女子涉嫌對未滿十八歲之人施以凌虐致重傷；檢方查出，女子獨自照顧嬰兒，沒其他家人分擔，當晚小孩哭鬧不休，身旁還有一名年幼女兒，一時煩躁生氣劇烈搖晃。

檢方綜合判斷，難認女子有凌虐的「不確定故意」，應僅構成「有認識過失」，偵結依過失致重傷罪嫌起訴她。

嬰兒車 小孩

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