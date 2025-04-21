聽新聞
0:00 / 0:00

父抓2歲兒撞冰箱 搶救近月不治

聯合報／ 記者曾健祐余采瀅黃寅／台中報導

台中市吳姓男子只因兩歲大的兒子好奇玩冰箱，涉抓住男童身體用力猛撞冰箱，造成男童腦出血，緊急送醫搶救近一個月仍不治。示意圖。圖／AI生成
台中市吳姓男子只因兩歲大的兒子好奇玩冰箱，涉抓住男童身體用力猛撞冰箱，造成男童腦出血，緊急送醫搶救近一個月仍不治。示意圖。圖／AI生成
台中市吳姓男子只因兩歲大的兒子好奇玩冰箱，一時情緒失控，涉抓住男童身體用力猛撞冰箱，造成男童腦出血，廿小時後傷勢惡化在家昏倒，緊急送醫搶救近一個月仍不治。台中地檢署依傷害致死罪嫌起訴吳男。全案由國民法官審理。

檢警調查，卅五歲吳男和鍾姓妻子婚後育有兩個小孩，一家四口在清水區租屋。吳去年一月六日晚上十時許在家，見兩歲多的小兒子在客廳不斷玩冰箱的門。

吳男疑被惹怒，突然情緒激動，不顧兒子年幼，出手抓住身體，再用力撞擊冰箱；男童因遭強烈撞擊，額頭、腦部受損，並引發顱內出血。

事發後吳男疑未察覺兒子異狀，未及時送醫檢查；第二天晚上八時許，男童腦內出血傷勢加劇在家昏倒，吳妻見兒子癱軟昏迷不醒，呼喚全沒反應，急忙送醫，因傷勢嚴重，再轉送台中大型醫院搶救。

院方發現男童腦部受創，懷疑遭虐，通報檢警追查；男童搶救至二月四日，因創傷性硬腦膜下出血、腦病變，傷重不治，台中市社會局以違反兒少權法對男童父母提起獨立告訴，並各處十二小時親職教育輔導。

檢方偵查一年多，根據相關證詞、遺體相驗報告等，認定吳男犯嫌重大，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴，男童母親鍾女嫌疑不足不起訴。

台中榮總兒科部主任王建得說，幼兒腦部尚未發育完全，十分脆弱，被抓頭撞冰箱，會造成「神經學後遺症」，可能因腦部損傷而造成腦性麻痺和肢體障礙等永久後遺症，甚至死亡。

且男童僅兩歲，面對管教仍屬無力抵抗的弱勢，大人管教上不得不慎。

冰箱

延伸閱讀

台中2歲男童慘遭虐死 竟是狠父抓他去猛撞冰箱

小心阿嬤的冰箱！醫師提醒5種食物放冰箱要小心　切好水果、開封飲料都可能影響健康

鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存方法：避開2處、綁橡皮筋會變質

影／網友爆料高雄碳佐麻里燒肉店用餐上吐下瀉 留言釣出一堆苦主

相關新聞

父抓2歲兒撞冰箱 搶救近月不治

台中市吳姓男子只因兩歲大的兒子好奇玩冰箱，一時情緒失控，涉抓住男童身體用力猛撞冰箱，造成男童腦出血，廿小時後傷勢惡化在家...

抓嬰猛晃 煩躁媽過失重傷害起訴

ㄧ名年輕媽媽獨自照顧未滿月新生兒和年幼女兒，見嬰兒哭鬧不止安撫無效，一時氣憤抓其肩膀猛晃好幾下，導致嬰兒腦出血一度失去呼...

法律系兒代辯卸責 老媽反被重判

七旬張姓婦人騎單車岔路左轉，與直行廖姓機車騎士碰撞，雙雙倒地受傷，事故鑑定張婦「左轉彎車未讓直行車先行」為肇事主因，一審...

鑽孔灌農藥 台9線242棵芒果樹枯死

台九線花蓮縣玉里鎮三民段計畫拓寬，路旁四百多棵芒果樹去年遭人毒死二四二棵；檢方查出徐姓等三名男子疑不滿道路拓寬要遷就路樹...

閨密翻臉 她遭毀容 回砍至重傷

彭姓和張姓女子原是閨密，因故爭執，彭女持刀刺傷張女臉部和腹部，張女不堪破相，幾小時後相約談判，持西瓜刀將彭女砍成重傷。新...

大陸「銳成芯微」科技公司非法在台獵人頭 負責人判刑

大陸成都「銳成芯微」科技公司違法在台吸收人才，且均須出境前往大陸接受教育訓練約2個月，返台任職在透過連線至大陸銳成工作站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。