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2020年馬籍女大生命案…校方下封口令？長榮大學：配合辦案

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

自稱馬來西亞僑生Emberin Rae因正在邀稿撰寫「僑生鬼故事：留台學生自保手冊」，近期也在Threads社群貼文提及2名在台遇害的馬籍女大生命案，其中，有一篇投稿坦言會對台灣感到失望，是在鍾姓女大生命案後，校方卻下了「封口令」，引發議論，對此，長榮大學回應，當年為配合警方辦案，確實有請學生配合不要對外發聲，恐因此讓學生誤會。

長榮大學表示，當年在嫌犯落網前，為避免影響警方辦案，確實因應要求卸載部分網路資訊。嫌犯落網後，則全力配合警方和檢調處理後續相關事宜。

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生在2020年10月28日晚間遭嫌犯梁育誌殺害，事發迄今近5年，梁育誌在一、二審均被判處死刑，高雄高分院更一審今年1月間也維持死刑判決，成為釋憲後判死首例，但最高法院本月18日撤銷判決，發回更審，讓不少在台僑生心碎與憤怒。

針對5年前馬來西亞女大生命案，長榮大學表示，當年為配合警方辦案，確實有請學生配合不要對外發聲，恐因此讓學生誤會。圖為案發現場近況。本報資料照片
針對5年前馬來西亞女大生命案，長榮大學表示，當年為配合警方辦案，確實有請學生配合不要對外發聲，恐因此讓學生誤會。圖為案發現場近況。本報資料照片

命案 死刑 長榮大學 馬來西亞

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