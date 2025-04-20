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影／酒駕拒測…網友紀錄「警匪追逐」超精彩 他慘挨罰18萬起跳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

昨天深夜員警在宜蘭市巡邏時，看見一輛自小客車行駛路線「左右飄移」，鳴笛要對方停車，未料駕駛竟加速逃逸，警車一路尾隨待機，他連闖紅燈後在宜中路一處路口停車，下車後叫囂拒絕酒測，又被查出無照駕駛，扣車連人一起送辦。

警方追逐嫌犯過程位於宜蘭市熱鬧市區，目擊民眾在宜蘭知識＋臉書全紀錄，網友大讚猶如現場直播，貼文者說，「剛剛下班回家，在宜蘭市復興路遇到警匪追逐，一開始我在復興路與民族路的五叉路口，停等格內停等紅燈，後方傳來幾聲警車在趕違停車輛，會放的那種警示聲，我以為只是在驅趕違停汽車，所以沒多看。」

貼文者接著敘述，後來他騎到宜中門口，突然後方傳來汽車急促喇叭聲，一台黑色休旅車從他旁邊逆向開到對向車道疾駛而過，他趕緊靠邊，接著後方警車一路鳴笛追逐，也從旁邊追去，後來雙雙右轉泰山路，希望不要有不相干的人因此受傷害。

網友在貼文底下接著留言，「剛剛泰山路也在追」、「員山路就開始追」、「逆向疾馳了」、「黑車無預警右轉民權新路」、「雪山村正門口抓到了」；一連串精彩文字敘述，讓網友大讚「哇塞！實況轉播欸」、「形容比新聞上的更有畫面」！

宜蘭警分局今表示，員警昨晚10時巡邏經過宜蘭市復興路與民族路口，見1輛自小客車左右飄移，鳴笛示意駕駛停車，駕駛人未接受攔檢，警車一路尾隨，在宜蘭市宜中路與民權新路口將29歲吳姓駕駛攔停，其渾身酒氣及無照駕駛，進行酒測時遭對方拒測，員警當場舉發吳男酒駕拒測及無照駕駛，並查扣其車輛。

依道路交通管理處罰條例規定，不依指示停車接受稽查或拒絕接受酒精濃度檢測者，處18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照；如果10年內犯下第二次，加倍處罰36萬元，無照駕駛也要處以6千元至2萬4千元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭市深夜酒駕連闖紅燈，駕駛遭警方追捕拒測，而且無照駕駛，扣車連人一起送辦，至少開罰18萬元以上。警方提供
宜蘭市深夜酒駕連闖紅燈，駕駛遭警方追捕拒測，而且無照駕駛，扣車連人一起送辦，至少開罰18萬元以上。警方提供
酒駕者深夜拒測在宜蘭市區的逃逸路線圖，網友在臉書文字紀錄「警匪追逐」過程，比直播還精彩。圖／讀者提供
酒駕者深夜拒測在宜蘭市區的逃逸路線圖，網友在臉書文字紀錄「警匪追逐」過程，比直播還精彩。圖／讀者提供

宜蘭 無照駕駛 警車 酒駕

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