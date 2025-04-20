底價近2億！台南「老字號飯店」遭法拍 專家估：特拍都拍不出去

台南東區「亞帝大飯店」為在地老字號飯店，近期因「拍賣抵押物」遭台南地院法拍，一拍底價1億9960萬元未拍出，本月底舉行二拍，降價為1億7964萬元；專家指出，這是台南今年最貴法拍物件，因為「不點交」，他估計即使到特拍減價拍賣也會流標。

亞帝大飯店位於台南市東區，經營已20多年，如今飯店官方網站已經關閉，只能在各大訂房網上看到介紹；依據網路資料，亞帝於1998年營業，是國民旅遊卡特約商店，屬於洽商、旅遊、觀光都會休閒飯店，位於中華東路與東門路口，近台南、仁德交流道，大東夜市等。

台南市地政法學會理事長黃偉琳估算，亞帝大飯店本月9日第一次法拍，估計法院民事執行處、債務人、債權人、估價師到現場勘驗的時間應該是今年2至3月，銀行向法院聲請查封的時間應在去年底；遭拍賣原因為「拍賣抵押物」強制執行，拍賣樓層為9~13樓，建坪770坪。

黃偉琳指出，亞帝飯店位於「東門帝國大廈」內，屋齡32年，依據台南地方法院民事執行處筆錄記載，查封時，債權人代理人稱，亞帝飯店目前為停水、停電狀態，現場遺留大量飯店物品（床、電視、桌椅及衣櫃等），地下2樓有12個停車位。

亞帝飯店特別代理人到場指出，亞帝飯店長期使用9樓至12樓及地下2樓停車位，其建物內所有設備皆為亞帝飯店所有；13樓打通作為住宅使用，有第三人居住，無償借住中，有漏水現象。

黃偉琳分析，本案因為「不點交」，法院拍定後「不會協助清人、清物、清設備」，買方要自己跟住戶、亞帝飯店或第三人處理；但銀行只有在「點交」的情況下，同意申辦貸款，亦即產權清楚、沒有糾紛，即使有人佔有，也能會同警察強制驅離清空。

「不點交」，就是不保證交屋狀況、買方要自己驅離占有人、清除屋內遺留物，如果建物有未登記的增建、違建、凶宅、海砂屋、嚴重漏水等狀況，法院概不負責；若拍定價低於土地增值稅核定金額，要補差額稅款才能領到產權證書，這種情況，銀行不會同意貸款。

依據法院公告，本月30日亞帝大飯店二拍價格1億7964萬元，是以第一拍價格打9折拍賣，不同於一般二拍8折拍賣價格，可能是應債權人要求，拍出機率較低；等到第三拍流標，會「應買公告」依法公告三個月，以第三拍原底價為拍定條件，買主可以打電話到法院詢問書記官，先買先贏。

如果還是無人應買，屆時將第四拍特拍減價拍賣；黃偉琳認為，買方即使有興趣，要準備大量資金，重新裝潢，還無法申辦貸款，壓力太大，不要說二拍、三拍，可能到了特拍減價拍賣都拍不出去。

依據查詢Google評論，亞帝大飯店有3.3顆星，訂房網平日價格1280元，入住過的網友分享「房間的設備我覺得都還不錯，床也很舒服」、「房間大，床墊軟硬適中，床單是舒適的棉質；專屬停車場，B1電梯直達住宿區」、「很老舊的飯店，但是有重新裝潢整理過，CP值高」。