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遭控欠薪「魔王」告記者 檢偵結不起訴理由曝光！

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

曾在綜藝節目扮演「魔王」角色出名的許男，不滿媒體記者報導其經營的健身房被控欠薪等，提告3名記者加重誹謗、侵害著作財產權等，檢方偵結認定媒體針對勞資爭議平衡報導，記者所為屬合理範圍，不起訴處分。

起訴指出，三立新聞2024年4月29日報導，「300壯士」健身房負責人許男遭前員工控欠薪、不發獎金，內容包含當時業者澄清，底薪已結清，獎金部分因認知不同而交由勞工局裁定。

許男隨後提告三立新聞3名記者，指記者重製引用其健身房宣傳影片，損害名譽並侵害著作財產權，涉犯著作權法及刑法加重誹謗罪。

記者則稱，報導是經向投訴人與業者查證後才發布，相關影像也有標示影片來源，且許男曾是知名健美選手、藝人周杰倫私人教練，有一定知名度，是公眾人物，媒體有監督責任。

檢方認定，許男坦承今年1、2月間因經營不善停業，考量許男有一定公眾知名度，其經營的健身房員工眾多，經營對象為不特定大眾，因此媒體基於勞方與消費者權益所進行的善意報導，與社會公共利益相關，屬可受公評之事，尚難認定構成違法，偵結不起訴處分。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

健身房 影片 提告

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