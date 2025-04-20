花蓮台9線240棵芒果路樹遭毒害 法院判刑3人4月至6月

台9線花蓮縣玉里鎮三民段路旁曾種約400棵芒果樹，因道路要拓寬，施工廠商去年4月準備移植時，發現路樹被鑽口毒害枯萎，檢警調查是徐姓男子、蔡姓男子與范姜姓男子所為，毒死240多棵路樹。全案經花蓮檢方提起公訴，法院認為3人共犯毀損他人物品罪，分別處4月至6月有期徒刑，得易科罰金。

公路局2022年規畫拓寬玉里三民至三軒段，原採取「以路就樹」方式，但農友認為芒果樹落果後腐爛成泥，機車騎士常因地面濕滑發生車禍，且路樹阻礙農機具下田。沒想到警方接獲民眾報案，台9線282至284公里處多棵芒果路樹，遭不明人士鑽孔後下農藥毀損破壞。

花蓮檢警調查，犯案人為徐男、蔡男及范姜男，其中徐男當時為某立委服務處主任，蔡男則是當地里長，去年9月提起公訴，指徐男明知當地539棵路樹種植超過20年，竟用藥毒害樹，3人去年4月期間，多次持電鑽機鑽孔樹幹，並持6桶農業桶用農藥毒樹。

檢方認為，3人毀損路樹造成公路單位2000萬元財損，事後沒有彌補與償還計畫，依涉犯刑法毀棄、損壞公務員職務掌管物品等罪嫌，起訴3人，其中徐、蔡2人從事為民服務及政務工作，竟無視國家負託造成國家財產損害，愧對其職守，請法官重判有期徒刑4年。

花蓮地方法院今年3月開庭審理，法官認為3人坦承不諱，事後也與公路單位調解，並依內容全額賠償完畢，加上路樹屬「公共用物」，與公務員執行公務「行政用物」不同，非公務員職務關係裡掌管的物品；另衡量3人教育程度、工作及家庭生活狀況，裁處徐有期徒刑6月、蔡5月、范姜4月，如易科罰金以1000元折算1日，並沒收犯案用的電鑽、鑽頭及農藥。