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馬來西亞女大生之死 在台僑生心碎：女大生最後1次是死在台灣的判決

聯合報／ 記者林政忠／台北即時報導

2起馬來西亞女大生命案，分別被最高法院撤銷無期徒刑及死刑發回，讓許多在台僑生心碎與憤怒。馬來西亞僑生Emberin Rae在Threads社群貼文，鍾姓女大生被強暴到死、死後還被討論值不值得同情；蔡姓女大生被用雙手掐住痛苦窒息而死，凶嫌更一審改判18年10月刑。Emberin Rae正在邀稿撰寫「僑生鬼故事：留台學生自保手冊」，記錄留學生在台灣的真實經歷，希望下一個人不再孤單。

Emberin Rae貼文表示，「我是馬來西亞人，在台灣唸書。我不認識那個被殺的馬來西亞女生，但我一直在想，如果今天是我，我大概也死得一樣安靜、一樣沒人記得。

她姓蔡，是一位來自馬來西亞的年輕女大生。她努力生活、唸書。她不是走錯巷弄，不是遇到隨機殺人。而是慢慢失去意識、被人用雙手掐住的脖子痛苦窒息而死。

你知道什麼叫可怕嗎？她很痛，很怕，很想活下來，但她身邊沒有一個人能救她。你知道窒息而死是什麼感覺嗎？那是清醒的絕望，是身體在掙扎，心裡卻知道逃不了的恐懼。

你以為法官會說這樣的加害人應該嚴懲嗎？一審：判無期徒刑、二審：無期徒刑、更一審：改判有期徒刑18年。在法院眼裡，殺個奉公守法的外籍生只需要關個18年。台灣司法給我們一堂課：年輕殺人不算壞，會講話會感謝膜拜法官的加害者，比被殺害死掉的受害者重要。

你以為我氣的是沒有判死刑？不，我氣的是，她死了，什麼都沒能留下，而他還活著，還能重新做人。他，還有明天。

我不仇台，但我今天要大聲說：是你們的司法讓我徹底看不起。這個制度從頭到尾都在告訴加害人：只要你夠會裝乖，做什麼都可以被原諒。」

Emberin Rae另一篇貼文指出，她是什麼時候開始對台灣感到失望的？大概是鍾姓女大生死了的那晚，校方卻只說：「不准對記者發言，以免造成誤會」。

她表示，「沒人提及她的死，沒人問她經歷了什麼，全場只在提醒我們：要結伴、要避開暗巷。我坐在椅子上，心裡很亂，兩天前我才分享她的尋人啟事，我不認識她，但我以為自己還來得及找到她，結果，她已經不在了。

有次我騎腳踏車去工讀，途中被記者攔下，問我能不能受訪？我搖頭，說不行，我腦中只剩一句話：『校方說，不要對外發言』，所以我就照做了。我當時真的以為，那是對的。但我錯了。

那次的沉默，讓她更快被遺忘。我本來可以說點什麼，哪怕只是『她是我們的同學』，哪怕只是『我們很難過』、我本來可以讓世界知道：『馬來西亞留學生，也在痛，也在心碎』。

但我沒說。我選擇了體制，顧全學校的體面，卻犧牲了一段該被記得的時間。那是我最懊悔的沉默。讓位給規則，讓沉默代替證詞。現在，我不能再錯一次，所以這篇投稿，是我要說的話，遲了5年，也要說出來。她的死，被當成一堂公民課。但她不該是教材。她是我們的同學，是一條活生生的命。

真正該被提醒、被審判的，是那個讓她死的人。不是她，不是我們。我們沒辦法改變司法，但至少還能說話。還能讓她的名字，再被記得一次。

每年，學校都會辦追思會。畢業前，我幾乎都會去。鍾媽媽總是在視訊中流淚，我知道，那種痛，是一輩子的。把唯一的女兒送來台灣唸書，沒想到，是送她來送死。

我自己也是獨生女。媽媽看完新聞後跟我說：『當初放妳離開，也是冒著妳可能再也不回來的風險』，我無法想像他們當年怎麼放手的。但我知道，若我沒能回來，他們一定會生不如死。

當年，我就住在她遇害的地方。她死的地方，我經過無數次。有時我懷疑：我真的活著離開了嗎？那一年她走進那條街。我住在那條街的盡頭。她沒走出來。而我，從那天起，就再也沒真正離開過。她被強暴到死、死後還被討論值不值得同情，最高法院覺得：應該沒有太嚴重吧？

鍾姓女大生選擇來台灣，因為台灣是個安全的國家，她不知道，台灣，不只是讓她死，還讓她死得不夠一條死刑，凶手梁育誌，第一次出手失敗，所以他回去『準備得更好』，繩子綁成上吊結，選更偏僻的路段，這是計畫，不是衝動。

他伏擊她、套住她的脖子，把她拖進草叢；她掙扎，臉被壓進泥土，聲帶被勒碎。她不能喊，不能哭，只能痛著被撕開，他用外物侵入她體內，強迫帶入大量空氣，空氣穿過血管進入循環，最後聚積在心臟，右心房與右心室內。這不是隱喻，是法醫寫下的死亡方式：她的心臟，像輪胎一樣被打氣，脹裂在體內。

法院怎麼說？判死，判死。再判死。最高法院怎麼說？「他也許一開始沒想殺人」、「教誨師說他有矯正可能性」、「應分開論罪，不能直接判死」、所以他還活著，還有機會，還能再審一次。

而她呢？尊嚴被撕裂，還在被你們討論『值不值得正義』，她給台灣信任，台灣給她的是羞辱，鐘姓女大生死3次、1次在麻繩裡，1次在性侵裡、最後一次，在台灣的判決裡」。  

男子陳柏諺掐死馬來西亞籍女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，改判18年10月刑。本報系資料照片
男子陳柏諺掐死馬來西亞籍女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，改判18年10月刑。本報系資料照片

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