老闆曾說年終3個月卻欠近半年 工程師靠對話紀錄討到錢

高雄一名營造廠業者曾豪邁說年終要發3個月，陳姓工程師苦等數月卻未見年終入帳，去年5月他自請離職後，提告向前老闆索討3年加班費及3個月年終共35萬餘元，法院審理時，法官認為前老闆確實曾傳訊允諾發3個月年終，計算後判他應給付陳男年終及加班費共32萬餘元。

判決指出，陳姓工程師自2022年7月起在這家營造廠任職，固定周休二日，每天上班時間為早上7點半至下午4點半，月薪約5萬元。

但從2022年9月24日起至去年4月20日為止，陳男每周都有1天休息日被叫出來上班，合計休息日出勤共69天，另外還有16天例假日出勤，公司卻都沒給他休息日出勤的加班費。

去年5月間，陳男離職後，因每次休息、例假出勤他都有拍照留存，加上前年12月底時，老闆曾發豪語說要發3個月年終，但年終卻直到他離職前都未入帳，包含加班費、年終，特休未結工資等，合計向前老班提告索討應領的35萬餘元薪水。

高雄地院審理時，陳男前老闆都未提出書狀作任何聲明或陳述，法官依據陳男所提證據，認為他在職期間確實有於休息日、例假日出勤，加班費卻未進入薪資帳戶，且前公司都未提供出勤紀錄表，因此認定陳男陳述事實為真。

另外，陳男前老闆確實曾於前年12月28日傳送「今年年終獎金我們也都是堅持要發給你們三個月，我2月5日薪資加年終就要發9百多萬出去」等內容，陳男曾詢問會計年終獎金下落，會計回覆「另外年終獎金預計延至6月份發放」。