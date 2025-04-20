外籍男大生不滿室友要求寢室整潔 持刀問「再說一遍」
台南市一所私立大學馮姓外籍男大生因不滿陶姓室友要求他維護寢室內整潔，馮竟拿出水果刀，走過去稱「再說一遍試試看」；陶報警提告，但在法院審理時表示願意原諒，希望給室友一個機會。台南地院將馮依恐嚇罪判刑2月，但未宣告緩刑。
判決書指出，台南一所私立大學外籍馮姓男大生（18歲）與陶姓男大生是同寢室室友，去年11月17日晚間6時許，因陶出言要求馮應保持寢室內整潔，馮心生不滿，竟基於恐嚇犯意，取出抽屜內水果刀1把，持水果刀走向陶稱「再說一遍試試看」。
陶姓男大生奪門而出，請同學通知校方，校方立即報警處理，警方到場，將馮帶回，扣得水果刀一把；檢方偵訊時，馮承認犯行，檢察官依恐嚇罪嫌，將馮提起公訴，聲請簡易判決處刑。
法院認定，馮未以理性處理與室友間口角爭執，竟持刀對陶姓室友恫嚇生命、身體言語、舉措，使陶心生畏懼，致生危害於安全，所為非是；念陶稱不願追究、想給室友自新機會，兼衡馮犯罪動機、目的、手段，考量犯後態度、智識程度等，依恐嚇罪判刑2月。
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