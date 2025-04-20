快訊

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想消除腹部脂肪，快走或慢走哪樣更能減脂？研究結果讓人意外

孫生再被爆「摸女模下體」 女方控訴曝聊天紀錄

外籍男大生不滿室友要求寢室整潔 持刀問「再說一遍」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一所私立大學馮姓外籍男大生因不滿陶姓室友要求他維護寢室內整潔，馮竟拿出水果刀，走過去稱「再說一遍試試看」；陶報警提告，但在法院審理時表示願意原諒，希望給室友一個機會。台南地院將馮依恐嚇罪判刑2月，但未宣告緩刑。

判決書指出，台南一所私立大學外籍馮姓男大生（18歲）與陶姓男大生是同寢室室友，去年11月17日晚間6時許，因陶出言要求馮應保持寢室內整潔，馮心生不滿，竟基於恐嚇犯意，取出抽屜內水果刀1把，持水果刀走向陶稱「再說一遍試試看」。

陶姓男大生奪門而出，請同學通知校方，校方立即報警處理，警方到場，將馮帶回，扣得水果刀一把；檢方偵訊時，馮承認犯行，檢察官依恐嚇罪嫌，將馮提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院認定，馮未以理性處理與室友間口角爭執，竟持刀對陶姓室友恫嚇生命、身體言語、舉措，使陶心生畏懼，致生危害於安全，所為非是；念陶稱不願追究、想給室友自新機會，兼衡馮犯罪動機、目的、手段，考量犯後態度、智識程度等，依恐嚇罪判刑2月。

台南市一所私立大學馮姓外籍男大生因不滿陶姓室友要求他維護寢室內整潔，馮竟拿出水果刀，走過去稱「再說一遍試試看」，台南地院將馮依恐嚇罪判刑2月，但未宣告緩刑。本報資料照片
台南市一所私立大學馮姓外籍男大生因不滿陶姓室友要求他維護寢室內整潔，馮竟拿出水果刀，走過去稱「再說一遍試試看」，台南地院將馮依恐嚇罪判刑2月，但未宣告緩刑。本報資料照片

室友 恐嚇 水果

延伸閱讀

民進黨台南市黨部李姓黨工冒名申貸、北中南訂餐 法院判2月

偷拍女老師裙底、內衣影像PO網 台南知名國立高中男學生認錯

積怨已久！桃園男房客持刀突襲房東失血過多 當場身亡

他7刀殺死酒店小姐…血泊中吻胸猥褻判無期定讞 再賠789萬元

相關新聞

獨／台中男酒駕又毒駕 市區狂飆亂撞釀1死3傷下場慘了

台中林姓男子去年底吸毒品K菸、到KTV喝了1瓶威士忌，整個人神智不清開車上路，同時毒駕、酒駕還在市區高速狂飆，撞飛杜姓老...

老闆曾說年終3個月卻欠近半年 工程師靠對話紀錄討到錢

高雄一名營造廠業者曾豪邁說年終要發3個月，陳姓工程師苦等數月卻未見年終入帳，去年5月他自請離職後，提告向前老闆索討3年加...

外籍男大生不滿室友要求寢室整潔 持刀問「再說一遍」

台南市一所私立大學馮姓外籍男大生因不滿陶姓室友要求他維護寢室內整潔，馮竟拿出水果刀，走過去稱「再說一遍試試看」；陶報警提...

民進黨台南市黨部李姓黨工冒名申貸、北中南訂餐 法院判2月

在民進黨台南市黨部任職的李姓男子，以黨部電腦連上網路，冒用王姓男子名義申請貸款，還冒用王的名義跟北中南多家餐廳、酒店訂餐...

他法律系畢騷擾女同事還查住家地址 挨告反告偽造文書

法律系畢業、59歲王姓男子追求公司女同事，多次傳訊騷擾，更在回收公司款項時，藉機記下她的地址，傳訊詢問是否住這邊；女同事...

狠父虐嬰害顱內出血、骨折法院依對兒童犯傷害罪判2年

屏東縣30歲的杜姓男子竟對自己剛出生還未滿一歲的嬰兒下毒手，長期屢次毆打、拉扯，造成嬰兒頭部、眼部、腿部與與手部多處受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。