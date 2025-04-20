民進黨台南市黨部李姓黨工冒名申貸、北中南訂餐 法院判2月

在民進黨台南市黨部任職的李姓男子，以黨部電腦連上網路，冒用王姓男子名義申請貸款，還冒用王的名義跟北中南多家餐廳、酒店訂餐，讓王不斷收到簡訊、電話詢問，不堪其擾，報警提告。台南地院審理時，李承認犯行，法院依違反個資法判刑2月。

判決書指出，在民進黨台南市黨部任職的42歲李姓男子，2023年11月23日上午10時許，在黨部電腦連上網路，冒用王姓男子名義上網申請貸款，並留下王的姓名、電話；同日下午1時許，再次冒用王的名義申貸，留下姓名、電話、地址、汽車車號。

2023年11月25日、26日，李姓男子再用他人手機上網，在網路訂位平台冒用王姓男子，在台北市、台中市、台南市、高雄市多處知名餐廳、牛排館、鐵板燒、火鍋店、豬排店、壽司店與高級酒店等餐飲機構訂位，留下王的姓名、電話。

王不斷遭到貸款機構及餐廳簡訊、電話，不堪其擾，報警提告；檢方偵訊時，李姓男子否認冒用王的名義申貸及非法利用個資，辯稱僅有IP位址無法證明王的指控。電話遭到李利用的王姓男子，表示沒有在民進黨台南市黨部任職。

檢方查詢民進黨黨部工作人員名單，確認李在黨部工作，並經中華電信回覆相關時段上網冒名的IP位址，都是來自於民進黨台南市黨部，認定李涉犯偽造文書及非法利用個人資料，依法提起公訴。

台南地院審理時，李改口承認犯行，但仍未能與王姓男子達成和解，賠償損害，取得諒解；法院審酌，李利用王個人資料，對王的日常生活及社會活動造成干擾，所為非是，其涉犯偽造文書及違反個資法屬一行為同時觸犯二罪名，為想像競合犯，從一重非法利用個人資料罪處斷。