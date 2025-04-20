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他法律系畢騷擾女同事還查住家地址 挨告反告偽造文書

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

法律系畢業、59歲王姓男子追求公司女同事，多次傳訊騷擾，更在回收公司款項時，藉機記下她的地址，傳訊詢問是否住這邊；女同事心生恐懼不敢上班，報警提告，王竟反告她偽造文書。台南法院審理後，認定王犯後態度不佳，依違反個資法及跟騷法判刑5月。

判決書指出，法律系畢業、王姓男子與心儀女同事都在台南市一間綠能股份有限公司工作，2022年9月至2022年11月期間，王用通訊軟體傳訊給女同事「請您吃晚餐」、「茲為答謝您的相挺照顧之情，明晚7：30會送一份嘉義的名產蛋捲至府上，您若不在，我交付予您家人即可」。

女子屢次回覆「不需要」，王不死心，持續傳訊「我最近肩頸僵硬，想跟著你去按摩，我出全部花費，等你的消息喔」、「同事單獨吃頓飯，就會有私交」、「agree or not agree？」、「覺得對您的虧欠，越來越多。至於，單獨見面，您不用想太多，完全絕對是基於保護您的想法」。

2022年11月間，王姓男子又致電女同事，邀約稱要幫她慶生及藉故詢問對方男友是否為外縣市人，令女同事不堪其擾；王趁公司業務需要收回公司錯匯款項，交給女同事，女同事收款，依規定簽立姓名、出生年月日、身分證字號、住址、電話等個人資料的簽收單。

王姓男子藉此取得女同事住家地址，2022年11月間再以LINE傳送，女同事不知道王為何會知道她的住家地址，心生恐懼，更請假不敢上班，向警方報案；檢方偵訊時，王承認傳訊，但矢口否認騷擾行為及非法蒐集、利用個人資料，表示自己只是為了保住工作。

王辯稱，女同事可以直通台北高層，在公司的地位很重要，他真的是為了保住工作，需要女同事的支持；會知道對方住址地址，只是因為他收取公司多匯的款項後，交給女同事時，她有簽收據。王的女主管出庭證稱，王與被害人間，並沒有業務隸屬關係。

台南地檢署認定，王為追求女同事，於密切接近時間接續實行騷擾行為，涉犯跟騷法第18條第1項實行騷擾及個資法第41條、第19條第1項、第20條第1項之非法蒐集及利用個人資料等罪嫌；王涉犯3最，犯意各別，行為互殊，罪名有異，請予分論併罰。

台南地院審理時，王姓男子改口承認犯行，律師請求法官給予緩刑；法院認為，王為一己之私一再騷擾女同事，在對方明確拒絕後，仍未罷手，案發後，女同事向公司提出申訴時，王竟利用法律系畢業的專業能力，向女同事提出偽造文書告訴。

法院認為，被害人具狀說明王的行為使她身心備受煎熬、沒有和解意願，王並未取得對方諒解，本案難認有何宣告緩刑必要；審酌王調解時態度不佳、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告以及其智識、經濟狀況，依違反個資法及跟騷法判刑5月。

59歲王姓男子追求公司女同事，多次傳訊騷擾，更在回收公司款項時，藉機記下她的地址，傳訊詢問是否住這邊；台南地院審理後，認定王犯後態度不佳，依違反個資法及跟騷法判刑5月。本報資料照片
59歲王姓男子追求公司女同事，多次傳訊騷擾，更在回收公司款項時，藉機記下她的地址，傳訊詢問是否住這邊；台南地院審理後，認定王犯後態度不佳，依違反個資法及跟騷法判刑5月。本報資料照片

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