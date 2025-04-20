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狠父虐嬰害顱內出血、骨折法院依對兒童犯傷害罪判2年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣30歲的杜姓男子竟對自己剛出生還未滿一歲的嬰兒下毒手，長期屢次毆打、拉扯，造成嬰兒頭部、眼部、腿部與與手部多處受傷，左側顱內出血，經嬰兒的母親發現送醫通報後才曝光。屏東地院對杜男依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑2年，可上訴。

判決指出，案發時嬰兒未滿一歲，是身心極為脆弱的嬰孩，遭杜男長達8個月屢次毆打、拉扯，所造成傷勢遍及頭部、眼部、腿部及手部等多處，屬於對兒童施以凌虐，而足以妨害其身心的健全與發育。

判決指出，杜男先後在2022年11月、2023年2月、4月多次徒手毆打嬰兒，造成嬰兒眼部瘀青，眼部紅腫、右大腿紅腫，頭部瘀青、腹部瘀青與上手臂瘀青等。 2023年8月，竟大力拉扯嬰孩手臂，造成骨折，徒手毆打頭部，造成左側顱骨枕部骨折及左側顱內硬腦膜外出血等傷勢，足以妨害身心的健全與發育。

判決指出，杜男身為嬰兒的父親，本應善盡照養，竟然從嬰兒年僅月餘時起，到滿10個月止，長達8個月期間，恣意徒手毆打、拉扯嬰兒，攻擊包含頭部、眼部等重要且脆弱的部位，犯罪手段具有甚高危險性，且造成顱內硬腦膜外出血、右側尺骨骨折等嚴重傷勢。

判決指出，考量杜男自陳因工作、債務及照顧子女等壓力，未能克制自身情緒為犯案動機，且坦承犯行，且與嬰兒母親達成調解，每月付1.5萬元作為扶養費用，雖然陳男要求緩刑，但法官考量陳男的犯罪期間長達8個月，下手次數不少，有執行刑罰以確保其記取教訓必要，不宣告緩刑，判杜男成年人故意對兒童犯傷害傷害罪，處有期徒刑2年。可上訴。

屏東縣30歲杜男對自己剛出生還未滿一歲的嬰兒下毒手，長期屢次毆打、拉扯，造成嬰兒頭部、眼部、腿部與與手部多處受傷，屏東地院對杜男依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑2年，可上訴。屏東地院外觀。圖／報系資料照
屏東縣30歲杜男對自己剛出生還未滿一歲的嬰兒下毒手，長期屢次毆打、拉扯，造成嬰兒頭部、眼部、腿部與與手部多處受傷，屏東地院對杜男依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑2年，可上訴。屏東地院外觀。圖／報系資料照

嬰兒 屏東縣 骨折

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