獨／台中男酒駕又毒駕 市區狂飆亂撞釀1死3傷下場慘了

台中林姓男子去年底吸毒品K菸、到KTV喝了1瓶威士忌，整個人神智不清開車上路，同時毒駕、酒駕還在市區高速狂飆，撞飛杜姓老翁釀1死3傷慘劇，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，車內還被起獲毒品，犯後遭收押至今，檢方依酒駕致死等罪嫌起訴他，將由國民法官審理。

檢警調查，林男（22歲）吸含有第三級毒品K他命的香菸，2024年12月12日和朋友在北區公園路的KTV歡唱，席間喝了1瓶威士忌，一早10點多不顧醉醺醺仍開車上路，行經東區自由路三段、進德路，撞飛騎機車的杜姓老翁（75歲），再波及騎腳踏車、開車的宋姓男子、黃姓女子。

附近監視器也拍下，林男高速通過路口，先是失控撞飛杜翁，杜遭猛烈撞擊騰空再重摔滾落柏油路，釀其顏面粉碎骨折、顱內出血慘死，林又繼續向前波及宋，宋也腳骨折、一度呼吸衰竭，住進加護病房撿回一命，另名開賓士車的黃女也遭撞受輕傷，林的車最終撞到民宅才停下。

警方發現，林男事發前才剛從KTV離開，上路沒幾分鐘就釀禍，到場施以呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，另經採尿送驗也呈現K他命、安非他命陽性反應。

由於林男車禍後右膝蓋也開放性骨折、大面積撕裂傷，第一時間也被送醫開刀，出院後得坐輪椅甚至是由眾人合力「抬近」派出所做筆錄，警方事後也在他車內起獲1把不具殺傷力的瓦斯槍、1瓶K他命（0.816公克），林也遭法院裁定收押。

檢方認定他犯嫌明確，偵結依酒駕、毒駕致人於死及過失傷害等罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。

但林男危險駕駛並非首例，他2023年12月10日騎機車經北屯洲際路、崇德八路2段，就和人以高速競速、逆向行駛及翹單輪方式騎車。

台中地院當時就認為，林男稱「僅因想試車」罔顧其他人生命身體安全，創造參與交通者的潛在風險，侵害社會安全法益，依妨害公眾往來安全罪判他2月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康