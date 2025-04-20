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低薪加通膨...一份薪水根本不夠... 29歲待業女想典當機車投資

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一名待業中的29歲女子，因為看了網路平台的投資訊息，因此加入群組並投入1萬元，又以為自己已投資獲利，想加大投資，騎了機車到大里一家當舖想質押借款6萬元。所幸當舖老闆聽她說是要「投資期貨」，警覺可能是被詐騙了，因而向警方通報，及時攔下一件詐騙案。

這名女子向警方出示手機畫面。網路平台上說的非當好聽，表示「低薪加通膨」，一份薪水根本不夠我們生活負擔，如果有額外的被動收入，是不是對生活也有很大的幫助」且「如果有房貸、車貸、房租....請找小劉討論規劃，一起改善生活...」她就是看了這則廣告而加入「海外期貨投資」。

女子也拿出列印下來的「期貨交易受託契約」，表示在平台上認識網友，說是穩賺不賠，因此加入群組。先前已曾經投入1萬元投資期貨，雖尚未收到獲利，但對方替她代操，表示她已獲利60萬元。

她想領出，但對方表示要獲利到80萬元才可以領出，她則必須再投入12萬元，加大槓桿。因她拿不出這筆錢，對方就說可以幫她出6萬元，她自己再出6萬元，她即在對方慫恿下，騎機車到當舖借款。

國光派出所警員陳冠甫、盧品妤據報趕到，感覺是詐騙，因爸以案例說明，告知這是常見假投資詐騙手法，如果要投資股票或期貨必須到證券公司開戶，此時該名女子才恍然大悟而放棄借款。

霧峰警分局長廖誌銘說，詐騙集團現經常會慫恿被害人前往當鋪典當房地產、金飾、珠寶首飾、高價名錶或精品來變現，將持續與各當鋪業者通力合作，守護民眾財產安全。同時也呼籲民眾加強防詐騙警覺，慎防各類詐騙手法。如遇可疑情況，務必保持冷靜，多加查證，並撥打165反詐騙專線諮詢。

台中市一名29歲女子（左）看了網路平台的投資訊息，以為自己投資獲利，騎了機車到大里一家當舖想質押借款6萬元，所幸當舖業者（右）報警攔下。圖／民眾提供
台中市一名29歲女子（左）看了網路平台的投資訊息，以為自己投資獲利，騎了機車到大里一家當舖想質押借款6萬元，所幸當舖業者（右）報警攔下。圖／民眾提供
網路平台上說的非當好聽，表示「低薪加通膨，一份薪水根本不夠我們生活負擔，如果有額外的被動收入，是不是對生活也有很大的幫助」。圖／民眾提供
網路平台上說的非當好聽，表示「低薪加通膨，一份薪水根本不夠我們生活負擔，如果有額外的被動收入，是不是對生活也有很大的幫助」。圖／民眾提供

當鋪 網路 詐騙集團

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