國有地上房屋將被拆 她心中有怨 朝國產署官員噴辣椒水

許姓女子在國有地上蓋房子，因積欠租金挨告，法院判決拆屋還地。國產署辦理拆除作業，許女請求暫緩不成，拿出辣椒水朝國產署人員臉部噴灑。法官審理後，認為許女危害非輕，難認態度良好，依妨害公務罪判刑9月。全案可上訴。

判決指出，許女曾向財政部國有財產署北區分署承租國有土地，並在土地上興建房屋。國產署北分署認許女積欠租金，發函通知許女要解除契約，並提起訴訟，要求許女拆屋還地。基隆地方法院審理，判決許女應拆屋還地。許女不服上訴，台灣高等法院審理後駁回，全案確定。

國產署北分署依法執行拆屋還地作業時，許女在今年2月24日下午4時許，攜帶辣椒水至北分署基隆辦事處，表示要與基隆辦事處陳姓主任商談延緩拆屋還地一事。辦事處內的邱姓約聘人員上2樓，要告知陳姓主任此事並討論時，許女尾隨上樓。

陳姓主任在辦公室內，告知許女無法延緩拆屋還地，許女一氣之下，取出辣椒水朝陳姓主任和邱姓約聘人員臉部噴灑，造成兩人受到有臉部紅腫、眼部刺激傷害。

警方獲報後，前往北分署基隆辦事處逮捕許女，帶回分局製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依妨害公務罪嫌起訴許女。

檢方偵訊時，許女坦承持辣椒水朝陳、邱噴灑，但辯稱是因為希望他們停下來，跟她說話，所以才噴辣椒水。基隆地院法官開庭時，許女自白有朝兩人噴辣椒，她有不對，承認犯罪。

法官指出，許女不思理性處理承租國有土地衍生的糾葛，竟攜帶辣水傷害公務員，危害公權力行使及社會治安，應予責難。