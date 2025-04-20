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男子酒駕逆向行駛拒測被罰18萬 當場還想騎自行車離開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局強力防制酒駕，一周取締13件酒駕，一名男子酒駕逆向行駛被攔查，他拒測被罰18萬元後，當場還想騎自行車離開，被警制止。

大雅警分局啟動為期三個月的執法結合防制酒駕專案勤務，針對轄內易肇事路口積極取締重大交通違規，並在易發生酒駕時段及路段規劃顯性及隱性的勤務加強攔查取締，全力遏止酒駕及交通事故的憾事發生。

針對酒駕肇事高發路段以「精準執法」方式實施多點、機動的全面式部署與攔檢，單周已取締酒後駕車共13件，其中6件依公共危險罪移送法辦，易肇事路口的取締重大交通違規部分達50件，顯見仍有少數民眾對酒駕心存僥倖。

警方取締過程，潭子區66歲林姓男子晚上與朋友暢飲後駕車行駛台74線快速公路下福貴路後，因酒醉逆向行駛遭警方攔查，林男拒測遭罰18萬元、當場移置保管汽車並開立吊銷駕照罰單，他竟從後車廂取出市價12萬元的高級自行車欲騎乘離去，以為酒後騎自行車就不會違反規定。

警方提醒，酒後駕駛慢車（含微型電動二輪車）上路，酒測值超過0.15MG/L以上，均違反道路交通管理處罰條例，同樣都必須當場禁止駕駛且移置保管車輛，如酒測值超過0.25MG/L以上，得以刑法第1853條規定，依公共危險罪移送法辦。

大雅警分局長劉明興表示，「酒後不上道」才能保障自己與他人的安全，「防制酒駕執法」只是手段，保障生命安全才是目的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市大雅警方強力防制酒駕， 一周取締13件酒駕。圖／警方提供
台中市大雅警方強力防制酒駕， 一周取締13件酒駕。圖／警方提供
台中市大雅警方強力防制酒駕， 一周取締13件酒駕。圖／警方提供
台中市大雅警方強力防制酒駕， 一周取締13件酒駕。圖／警方提供

交通違規 自行車 酒駕

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