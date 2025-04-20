快訊

F-100紅色閃電塗裝重新亮相 記錄空軍最苦命飛行中隊史

私小卡位／家長備戰為私中鋪路 私小招生逆勢增3成

撞出愛火？2台掃地機器人掃完「回對方家」 網腦補：未來有小掃地機器人

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖前男友欲挽戀情 盯哨、假冒櫃姐母「家書」騙復合

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹陳姓男子不滿百貨公司櫃姐女友分手移情別戀，竟變成恐怖情人，不但跑去對方上班的百貨樓層盯梢，甚至偽造前女友母親的「家書」，在信中強調要對方與現任男友分手，回去重新與陳同居，讓前女友不堪其擾，向警方報案；新竹地院審理終結，依偽造文書罪將陳判刑。

經查，陳男與櫃姐交往時同居，兩人具有家暴法規定家庭成員關係。陳因不甘心女友與其分手後另結新歡，竟於去年7月22日持對方信用卡帳單，及自己以「老公」口吻寫給前女友的信件，拿到前女友上班的百貨公司櫃位，要求主管代為轉交，希望前女友能與其碰面、復合，但前女友卻因此心生畏懼，日常生活與社會活動都受影響。

一周後，陳男趁晚間百貨結束營業時間跑去盯梢、守候，一看見前女友下班準備搭乘員工電梯離開，就衝上前拉扯，要對方和他一起離開，不過因前女友極力反抗，陳才作罷。

去年8月5日，陳男偽造前女友母親口吻，寫信給前女友，信中要求對方讀信後能與現任男友分手，之後回去與陳同居，並將這封偽造信件拿去前女友的專櫃，前女友嚇壞報警，由新竹地檢署偵查後起訴。

法官認為，陳男不知尊重前女友意願而騷擾，並偽造其母信件，法治觀念淡薄，考量陳坦承犯行，也有賠償意願，但前女友未到庭也未與陳談和解，審酌依行使偽造私文書罪判刑3月，易科罰金9萬元，緩刑2年，期間付保護管束，並應接受法治教育2場次，及向公庫支付3萬元。

陳不但跑去櫃姐前女友上班的百貨樓層盯哨，甚至偽造前女友母親的「家書」，在信中強調要對方與現任男友分手，回去重新與陳同居；新竹地院審理終結，依偽造文書罪將陳判刑。示意圖／ingimage
陳不但跑去櫃姐前女友上班的百貨樓層盯哨，甚至偽造前女友母親的「家書」，在信中強調要對方與現任男友分手，回去重新與陳同居；新竹地院審理終結，依偽造文書罪將陳判刑。示意圖／ingimage

分手 前女友

延伸閱讀

男子不滿女友分手路口張貼私密照洩恨 醫師：提防恐怖情人6項特徵

孫生吐拍臀性騷事件讓他身心俱疲　認「上酒店」有原因：我都在哭都在Emo

警擊斃家暴男3萬交保 頭份分局：不會讓勇於任事同仁孤獨面對

誤將高雄女教師當通緝犯女友逮捕 鳳山7警遭懲處

相關新聞

全台最大假出金集團 美女首謀延押

台北地檢署偵破全台最大假出金詐欺集團，廿四歲詐團女首腦歐俞彤涉詐一五七億元，前天被檢方起訴求刑廿五年，歐俞彤移審法院後強...

他遭安置接了兵單仍無法到院體檢 檢方依法起訴

原住桃園大園區黃姓役男完成感化教育後，發現原戶籍遭親姊遷出，後遭台南市社會局安置無法接兵單，後經菓林里長LINE先通知體...

國有地上房屋將被拆 她心中有怨 朝國產署官員噴辣椒水

許姓女子在國有地上蓋房子，因積欠租金挨告，法院判決拆屋還地。國產署辦理拆除作業，許女請求暫緩不成，拿出辣椒水朝國產署人員...

男子酒駕逆向行駛拒測被罰18萬 當場還想騎自行車離開

台中市大雅警分局強力防制酒駕，一周取締13件酒駕，一名男子酒駕逆向行駛被攔查，他拒測被罰18萬元後，當場還想騎自行車離開...

恐怖前男友欲挽戀情 盯哨、假冒櫃姐母「家書」騙復合

新竹陳姓男子不滿百貨公司櫃姐女友分手移情別戀，竟變成恐怖情人，不但跑去對方上班的百貨樓層盯梢，甚至偽造前女友母親的「家書...

男在郵局前搶7.6萬花730元就被逮 法院依強盜罪判5年半

屏東縣劉姓婦人晚間在枋寮郵局自動櫃員機提錢，張男一旁埋伏，當劉婦領完錢後隨即上前將劉婦壓制在地，搶7萬6千元後逃逸，劉婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。