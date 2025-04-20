男在郵局前搶7.6萬花730元就被逮 法院依強盜罪判5年半
屏東縣劉姓婦人晚間在枋寮郵局自動櫃員機提錢，張男一旁埋伏，當劉婦領完錢後隨即上前將劉婦壓制在地，搶7萬6千元後逃逸，劉婦報警，警方在20分鐘後在附近一輛計程車發現張男，張男只花730元，就被警方逮捕。屏東地院依強盜罪判張男處5年6月有期徒刑，可上訴。
判決指出，全案發生在2024年11月20日晚間8點38分，張姓男子看到劉姓婦人領完錢後，徒手壓制劉姓婦人，劉姓婦人只好將剛提領7萬6000元交給張男。張男隨即逃逸，警方獲報後展開調查。
判決指出，張男實際只花730元，就被警方逮捕，之後將剩下7萬5270元還給被害人劉婦。
判決指出，審酌張男正值青壯，具勞動能力，卻不思以正途賺取所需，僅因已身經濟狀況不佳，即率為本案犯行，使被害人不能抗拒而獲取7萬6000元財物，所為不僅破壞被害人對財產的支配，對社會治安造成威脅，行為顯不足取，另考量張男有違反電信、竊盜等前科，考量坦承犯刑，有意願補償被害人。但被害人無調解意願，依強盜罪判處5年6月，全案可上訴。
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