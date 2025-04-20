男在郵局前搶7.6萬花730元就被逮 法院依強盜罪判5年半

屏東縣劉姓婦人晚間在枋寮郵局自動櫃員機提錢，張男一旁埋伏，當劉婦領完錢後隨即上前將劉婦壓制在地，搶7萬6千元後逃逸，劉婦報警，警方在20分鐘後在附近一輛計程車發現張男，張男只花730元，就被警方逮捕。屏東地院依強盜罪判張男處5年6月有期徒刑，可上訴。

判決指出，全案發生在2024年11月20日晚間8點38分，張姓男子看到劉姓婦人領完錢後，徒手壓制劉姓婦人，劉姓婦人只好將剛提領7萬6000元交給張男。張男隨即逃逸，警方獲報後展開調查。

判決指出，張男實際只花730元，就被警方逮捕，之後將剩下7萬5270元還給被害人劉婦。