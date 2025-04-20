他遭安置接了兵單仍無法到院體檢 檢方依法起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

原住桃園大園區黃姓役男完成感化教育後，發現原戶籍遭親姊遷出，後遭台南市社會局安置無法接兵單，後經菓林里長LINE先通知體檢又寄通知單，詎料黃因行動受限無法到院體檢，遭桃市府送辦，經檢方傳喚無著發布通緝才北上說明，桃園地檢依妨害兵役治罪條例起訴。

起訴指出，現年22歲黃姓男子為役齡男子，依法得接受徵兵檢查，大園區公所2023年2月14日透過菓林里里幹事幫忙找人，里幹事利用通訊軟體LINE與黃男取得聯繫後，接著16及22日不忘又傳LINE，除了叮嚀檢查時間該去指定的北榮桃園分院體檢外，另得將通知書寄給他。

黃男想了想，請里幹事將徵兵檢查通知書寄到指定送達的台南市永康區，2月17日由該處的社區管委會代為簽收，但奇怪的是，3月17日體檢日當天，黃男仍未到院接受徵兵檢查，後遭桃市府依兵役治罪條例的役齡男子意圖避免徵兵處理，居住處所遷移，無故不申報，致未能接受徵兵處理罪嫌函送桃園地檢署。檢啟動偵查通知黃男需到案說明，但他連續二次均未到庭，於是發布通緝令。

黃男直到同年12月間才到案，於偵查時供稱，他的戶籍原寄放在親姊住處，後來因打架鬧事遭其姊遷出戶籍，在他受完感化教育後，就搬到如今的台南市仁德區租屋處，根據黃與里幹事LINE對話紀錄，黃本想委請親姊幫他代領通知書，但姊不願幫忙，只好請里幹事將通知書寄到台南市社會局安置他的居住處所，由於黃經安置後至同年12月搬離。

檢察官說，黃男因為遭南市府安置，行動受限也無法外出辦理戶籍遷移，並非藉由遷離其居住處所而避免徵兵處理意圖，認為黃男所為應是役齡男子意圖避免徵兵處理，徵兵檢查無故不到罪嫌，訊問後依妨害兵役治罪條例起訴。

桃園黃姓役男因故遭社會局安置，雖然熱心里幹事將通知單寄到台南永康給他，但因他的行動受限無法按時到院體檢，遭市府函送，桃園地檢依妨害兵役治罪條例起訴。圖／聯合報資料庫
桃園黃姓役男因故遭社會局安置，雖然熱心里幹事將通知單寄到台南永康給他，但因他的行動受限無法按時到院體檢，遭市府函送，桃園地檢依妨害兵役治罪條例起訴。圖／聯合報資料庫

台南 戶籍 桃園地檢署

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