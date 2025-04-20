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虐殺女友的二隻貓 1死1重傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

桃園市平鎮區發生暴力虐殺貓事件。溫姓男子不滿羅姓女友提分手，竟以羅女飼養二隻米克斯貓為威脅，虐打二貓釀一死一重傷，動保處獲報到場將重傷的貓送醫搶救，明天將依動保法把溫男函送法辦。

動保人士邵伯虎說，溫男與羅女共同租屋，羅女飼養二隻米克斯貓、溫男飼養加菲貓，溫男曾有虐貓前科，最近羅女提分手，讓溫男不滿，將羅女二隻米克斯貓關在鐵格網，徒手拿東西砸貓虐待，造成一死一重傷，還打電話恐嚇羅女「送妳一個禮物」。

動保處會同羅女與警方趕往租屋處，發現重傷的米克斯貓遭虐打到下顎骨折、肋骨斷裂、肺部瘀血，送獸醫急救，溫男與羅女爭吵中揚言「要殺死另一隻貓」，因動保官員制止，溫男才從天花板取出貓屍。

桃園市動保處表示，重傷貓咪已送獸醫院急救，將把貓咪醫療紀錄帶回作為證據，也將溫男虐死貓屍帶回冰存，本周送至台大獸醫研究所解剖釐清死因。

獸醫 米克斯 貓咪

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