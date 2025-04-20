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違法暑訓營爆虐童 志工判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

私立財團法人慈興文教基金會暑訓營去年爆出暴力對待6歲男童，台中市府命其停辦、開罰，法院也判對男童施暴的吳姓志工4月徒刑。圖／台中市府提供
私立財團法人慈興文教基金會暑訓營去年爆出暴力對待6歲男童，台中市府命其停辦、開罰，法院也判對男童施暴的吳姓志工4月徒刑。圖／台中市府提供

私立財團法人慈興文教基金會暑訓營去年爆出暴力對待6歲男童，吳姓志工以捏脖、折手、扯耳，甚至強壓在地方式管教，台中市府獲報查出基金會違法招生，已命其停辦、開罰11萬元；法院也認為吳造成男童身心受創，判刑4月不得緩刑，可上訴。

台中市政府查明慈興文教基金會未經核准立案，即以暑訓營活動名義招生、收費及授課，違反補習及進修教育法，重罰、停辦外，也公告負責人姓名。

台中市家防中心根據監視器畫面，發現行為人將幼童壓倒在地，還有手反折、拉扯耳朵、捏脖子等行為，已違反兒少權法，可處6萬至60萬元罰鍰。家防中心也說，當時陸續接獲該單位疑似不當對待學童的通報，受害人數可能不只1名，已擴大調查。

檢警調查，吳姓志工當時在講堂走廊見男童還沒進教室上課，竟然用手壓住男童後頸，還將對方壓倒在地上，造成男童脖子挫傷。檢方偵訊時，吳坦承不諱，依法起訴。

台中地院認為，吳僅因細故就傷害兒童，且他採用暴力壓制在地的教育手段，除造成男童受傷，也無助於對其言行管教有所改善，更釀男童又小心靈受創，已違反比例原則。

法院考量，吳犯後雖坦承犯行，但男童母親不願意和解，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判吳姓志工有期徒刑4月。

台中市

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