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他為友人出氣持雙刀追殺仇家…捧百萬元求諒解 二審改判4年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾姓男子的友人因與黃姓男子在臉書口角，3年前相約在觀夕平台談判，曾男等人獲邀前往，曾雙手分持西瓜刀，與同夥圍路追逐，毆打砍殺黃男，致全身多處刀傷、腎臟破裂及出血性休克，經急救倖免於難。一審認曾男犯殺人未遂判刑6年，上訴二審後，與黃男以百萬元達成調解，法官改判4年。

台南高分院合議庭指出，曾男於審理中，已與黃男以100萬元達成調解，黃男並表示願意原諒曾男，堪認對其所為有所悔悟，並取得其諒解。就其犯罪情節，即使依未遂規定減輕其刑，客觀上仍認情輕法重而有可憫之處，縱使科以最低度刑猶嫌過重，再依法減輕其刑。

合議庭表示，曾男上訴指並無殺人犯意，其所為應僅論以傷害罪，然而，依曾男所持攻擊黃男武器，為殺傷力極大西瓜刀，且以雙手分持2把西瓜刀，朝已遭攻擊倒地，無法逃跑、閃躲的黃男身體展開砍擊，且揮砍達數次，更有多處刀傷皆砍至深及肌肉層位置，顯見砍擊力道甚為猛烈，下手實屬甚重，並造成數個傷口同時流血致大量失血危及生命，確有殺人不確定故意。法官就原判決關於曾男部分撤銷，認他殺人未遂，改判4年，可上訴。

台南高分院指出，曾男於審理中，已與黃男以100萬元達成調解，黃男並表示願意原諒曾男，認他殺人未遂，改判4年，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院指出，曾男於審理中，已與黃男以100萬元達成調解，黃男並表示願意原諒曾男，認他殺人未遂，改判4年，可上訴。圖／本報資料照

傷害罪 殺人未遂

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