他為友人出氣持雙刀追殺仇家…捧百萬元求諒解 二審改判4年

曾姓男子的友人因與黃姓男子在臉書口角，3年前相約在觀夕平台談判，曾男等人獲邀前往，曾雙手分持西瓜刀，與同夥圍路追逐，毆打砍殺黃男，致全身多處刀傷、腎臟破裂及出血性休克，經急救倖免於難。一審認曾男犯殺人未遂判刑6年，上訴二審後，與黃男以百萬元達成調解，法官改判4年。

台南高分院合議庭指出，曾男於審理中，已與黃男以100萬元達成調解，黃男並表示願意原諒曾男，堪認對其所為有所悔悟，並取得其諒解。就其犯罪情節，即使依未遂規定減輕其刑，客觀上仍認情輕法重而有可憫之處，縱使科以最低度刑猶嫌過重，再依法減輕其刑。