聽新聞
0:00 / 0:00
洩雄三飛彈機密給中共 飛官國安案「管轄錯誤」移一審
時任空軍戰術聯隊許姓上尉管制官被退役的史姓飛官吸收，近4年涉嫌將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件洩露給中共，台中高分檢去年依貪汙、違反國家安全法等起訴2人，台中高分院審理數月，卻認定許涉案部分管轄權錯誤，判移轉至下級一審台中地院審理。
近年共諜案頻傳，國家安全法第二階段自2023年12月1日上路，將原本是一審法院管轄的發展組織罪，改由二審法院為第一審管轄。
本案由台中高分檢偵辦，2024年8月搜索帶回史、許，經鑑識還原得對話，查出史退役後移被中共利誘，史再吸收當時仍在服役的許，2人聯手外洩空軍飛彈部署、反制共軍軍機擾台具體作為等機敏文件。
檢方訊時，許、史坦承犯行，檢方2024年底偵結依貪汙、違反國安法起訴2人，史事後獲10萬元交保，許男則羈押中。
由於檢方認定2人犯罪時間長達近4年，犯罪時間部分於國安法修訂上路前，而台中高分院審理數月後才判處許男部分管轄錯誤，移交轄下第一審台中地院審理，但因全案涉及國安採不公開審理，僅判決移轉管轄的主文公告，確切理由尚未可知。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言