洩雄三飛彈機密給中共 飛官國安案「管轄錯誤」移一審

時任空軍戰術聯隊許姓上尉管制官被退役的史姓飛官吸收，近4年涉嫌將雄三飛彈部署、共軍擾台策略等軍事機密文件洩露給中共，台中高分檢去年依貪汙、違反國家安全法等起訴2人，台中高分院審理數月，卻認定許涉案部分管轄權錯誤，判移轉至下級一審台中地院審理。

近年共諜案頻傳，國家安全法第二階段自2023年12月1日上路，將原本是一審法院管轄的發展組織罪，改由二審法院為第一審管轄。

本案由台中高分檢偵辦，2024年8月搜索帶回史、許，經鑑識還原得對話，查出史退役後移被中共利誘，史再吸收當時仍在服役的許，2人聯手外洩空軍飛彈部署、反制共軍軍機擾台具體作為等機敏文件。

檢方訊時，許、史坦承犯行，檢方2024年底偵結依貪汙、違反國安法起訴2人，史事後獲10萬元交保，許男則羈押中。