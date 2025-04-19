竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

新竹縣竹北市健身教練葉展皓、葉博爾涉虐童案，今年2月法院裁定2人分以300萬與100萬元交保，並限制住居。不過3月開庭時，葉展皓卻無故未到，經查已出境，法院今裁定沒入保證金並發布通緝，並函請外交部銷護照。至於葉博爾仍在境內，仍定期向警方報到。

檢警調查，葉展皓與同事葉博爾與鍾姓教練多次假借管教之名，命女同事未滿6歲的兒女倆罰站或暴力毆打，甚至要求以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在地板上的平板支撐，反覆虐待、折磨小姊弟，還將施暴過程拍攝傳送他人觀覽。

葉男等人還將小姊弟載到山區野外，以童軍繩將姊姊綁在樹上毆打，並毆打弟弟肚子，導致姊姊脖子紅腫，弟弟左胸瘀傷。

葉男等人更將弟弟棄置路邊，導致弟弟為追趕車輛，在過程中抓握門把而慘遭車輛拖行，男童送醫時下體右陰囊挫傷併瘀青，醫院醫師發現案情不單純，因此通報相關單位，事件才因此爆發。

新竹地檢署今年2月將葉男等3人依違反兒童及少年福利與權益保障法犯傷害、強制、剝奪行動自由等罪起訴，並將羈押禁見的兩人移審地院，承審法官諭知葉展皓300萬元交保並限制住居，葉柏爾以100萬元交保限制住居。

不過今天新竹地院證實，其中300萬元交保的葉展皓於今年3月底準備程序開庭期間，未向法院請假，無故未到庭，經查詢發現，葉展皓已出境。

承審法官隨即命警方及境管單位執行拘提，拘提未獲後，法院已裁定沒入300萬元保證金及發布通緝，並函請領事事務局註銷葉展皓之護照，防堵潛逃。