快訊

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

翻譯器出包！日記者1提問陸客秒尷尬 台網友一聽全笑倒：比人還兇

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市健身教練葉展皓、葉博爾涉虐童案，今年2月法院裁定2人分以300萬與100萬元交保，並限制住居。不過3月開庭時，葉展皓卻無故未到，經查已出境，法院今裁定沒入保證金並發布通緝，並函請外交部銷護照。至於葉博爾仍在境內，仍定期向警方報到。

檢警調查，葉展皓與同事葉博爾與鍾姓教練多次假借管教之名，命女同事未滿6歲的兒女倆罰站或暴力毆打，甚至要求以雙手撐地、雙腿伸直、腳趾撐在地板上的平板支撐，反覆虐待、折磨小姊弟，還將施暴過程拍攝傳送他人觀覽。

葉男等人還將小姊弟載到山區野外，以童軍繩將姊姊綁在樹上毆打，並毆打弟弟肚子，導致姊姊脖子紅腫，弟弟左胸瘀傷。

葉男等人更將弟弟棄置路邊，導致弟弟為追趕車輛，在過程中抓握門把而慘遭車輛拖行，男童送醫時下體右陰囊挫傷併瘀青，醫院醫師發現案情不單純，因此通報相關單位，事件才因此爆發。

新竹地檢署今年2月將葉男等3人依違反兒童及少年福利與權益保障法犯傷害、強制、剝奪行動自由等罪起訴，並將羈押禁見的兩人移審地院，承審法官諭知葉展皓300萬元交保並限制住居，葉柏爾以100萬元交保限制住居。

不過今天新竹地院證實，其中300萬元交保的葉展皓於今年3月底準備程序開庭期間，未向法院請假，無故未到庭，經查詢發現，葉展皓已出境。

承審法官隨即命警方及境管單位執行拘提，拘提未獲後，法院已裁定沒入300萬元保證金及發布通緝，並函請領事事務局註銷葉展皓之護照，防堵潛逃。

據了解，葉展皓3月27日還有到轄區派出所報到，但隔天就失聯。

虐童示意圖。圖／AI生成
虐童示意圖。圖／AI生成
涉嫌虐待小姊弟的竹北健身教練葉展皓，因潛逃出境遭發布通緝。圖／取自本人IG
涉嫌虐待小姊弟的竹北健身教練葉展皓，因潛逃出境遭發布通緝。圖／取自本人IG

教練 新竹

延伸閱讀

竹北娃娃機店有色狼！3女童遭襲臀 色大叔下場曝光

竹北議員選區擬分東西區 議員籲審慎評估推延至下屆

竹北編600萬修繕校園 鄭朝方：均衡東西區提升校舍品質

影／愛心傳遞回故鄉！竹北華興獅子會今捐物資助芎林、竹北

相關新聞

竹北健身教練虐打小姊弟！300萬交保限制住居 現「逃出境」法院通緝

新竹縣竹北市健身教練葉展皓、葉博爾涉虐童案，今年2月法院裁定2人分以300萬與100萬元交保，並限制住居。不過3月開庭時...

「是沒被打過喔」邱議瑩拿扇子賞羅智強耳光賠20萬 判決理由曝

立法院去年審查國會改革法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，民進黨立委邱議瑩用扇子揮打國民黨立委羅智強的臉，羅提告求償50萬元，台...

竹縣百坪房地全給次子 8旬母後悔提告 法官不挺原因曝

新竹80歲吳婦控訴次子楊男設局詐騙，讓她在精神恍惚時，將名下百坪房地過戶給他，要求撤銷所有權移轉登記。楊男堅稱，他照顧父...

台中警違法攔查「眼睛紅」命酒測 他挨罰18萬法院撤單

台中江姓男子騎車被交通大隊警員攔查，以他「眼睛很紅」為由要求酒測，江拒絕挨罰18萬元、吊照；台中高等行政法院勘驗畫面，發...

「移民署派人給他Ｘ」稱女同事靠睡升官 移民官判拘役

時任移民署中區事務大隊苗栗縣服務站李姓專員在辦公室向同僚稱「移民署派女同事要給他X」，還說「靠相X升官、她是自願的」等語...

竹北娃娃機店有色狼！3女童遭襲臀 色大叔下場曝光

新竹陳男在竹北大型娃娃機店內，鎖定女童專注玩樂時，走到身後伸出鹹豬手襲臀，短短幾分鐘連續3名女童受害，其中一名女童母親發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。