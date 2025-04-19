竹縣百坪房地全給次子 8旬母後悔提告 法官不挺原因曝

新竹80歲吳婦控訴次子楊男設局詐騙，讓她在精神恍惚時，將名下百坪房地過戶給他，要求撤銷所有權移轉登記。楊男堅稱，他照顧父母十餘年，當初哥哥因涉吸金詐騙，母親憂遭波及，才將房地過戶給他。法官審理，買賣契約並無詐欺或錯誤，判吳婦敗訴。

吳婦主張，她因丈夫晚年重病、情緒脆弱，2020年12月間，次子以代為保管名義，說服她設信託登記，在毫不知情情況下簽署「買賣契約」文件，並在次年1月登記過戶，且未收取任何價金。她直到2024年春節聽聞親友提起房地產事宜，調閱謄本後才驚覺房子已過戶給次子，並被拿去設定抵押貸款862萬。

次子楊男也反駁，自2011年起，父母即與他同住在芎林老家，從日常飲食、醫療就診、居家清潔到支付電費、看護與營養品開銷，全由他與妻子承擔，照顧長達十年以上。相較之下，長子離家多年，也未協助照顧父母，甚至還涉詐騙吸金案，導致家門口遭討債潑漆。

楊男強調，母親雖未外出工作，但生活開銷相當龐大，尤其父親晚年長期臥病，需聘請外籍看護、購買營養品與支付醫療費用，這些支出都非母親一人可負擔。他與妻子白天上班，下班後照顧雙親的生活，假日也幾乎無休，全心照料家中長輩，親友皆可作證。

楊男也指出，母親多次表示不想讓長子繼承該筆房地產，因哥哥多年未回家，又涉入詐欺吸金案，擔心萬一自己過世，產權若落入哥哥名下，恐遭債權人查封拍賣，出於此顧慮，才決定將房地過戶給長期與她同住、互動密切的他。

法官調查，該買賣契約由吳婦親自申辦印鑑證明，簽約當日亦有家屬陪同見證，內容清楚明確。加上吳婦兩位胞妹也作證，吳婦當時多次表達希望將房產保留給值得信任、長期照顧她的次子。