台中警違法攔查「眼睛紅」命酒測 他挨罰18萬法院撤單

台中江姓男子騎車被交通大隊警員攔查，以他「眼睛很紅」為由要求酒測，江拒絕挨罰18萬元、吊照；台中高等行政法院勘驗畫面，發現江騎車沒違規也無不穩，警方卻逕自攔查不符規定，因此後續無再要求酒測公權力，判撤銷原處分，可上訴。

經查，江男2024年2月19日一早7點多，騎機車被台中市警局交通大隊警員攔查，因江拒絕酒測，警方依依道路交通管理處罰條例告發，並經台中市交通裁決處認定其有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」行為，處罰鍰18萬元、吊銷駕照，及吊扣汽車牌照24個月，江不服提行政訴訟。

台中高等行政法院查，根據警方執法畫面，江男當時騎機車靠右緩慢移動，見前方為紅燈就停止，雖距離停止線約有1輛小客車距離，但既然是因前方紅燈停下，行駛過程也無危險狀況，難認有何違規。

中高行指出，警方攔查過程從未提及江有何交通違規或危險駕駛，就逕自指揮他往前，並直接要求江取下口罩接受酒測。

警員對話雖提及「你眼睛怎麼這麼紅？」但法院勘驗畫面，發現警員靠近江前彼此仍有一段距離，江戴半罩式安全帽、黑色口罩，警員是否真能察覺他眼睛容，容有存疑。

中高行認為，江被攔查前沒違規、騎車無不穩，可見警方執法不符合警察職權行使法第8條第1項「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，其攔查江不合法、違反程序。