「移民署派人給他Ｘ」稱女同事靠睡升官 移民官判拘役

時任移民署中區事務大隊苗栗縣服務站李姓專員在辦公室向同僚稱「移民署派女同事要給他X」，還說「靠相X升官、她是自願的」等語，指摘女同事靠美色升官，挨告後還堅稱「我講的是事實」；法院依誹謗罪判他拘役30日，被訴公然侮辱部分無罪，全案確定。

檢警調查，李員2023年3月、5月，前後於服務站辦公室向同事說「移民署派女同事要給他Ｘ」、「你有聽過嗎？哈哈，靠相Ｘ升官的」、「部署被Ｘ，那個就是自願的」、「再怎樣都不能派部署讓人Ｘ」等不實言論。

苗栗地檢署認為李員前後2次犯行，依2個公然侮辱罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑；苗栗地院審理時，李坦承有講該言語，但辯稱法條應為誹謗，但他講的是事實，主張無罪。

苗院審酌，李員在辦公室內對女同事指名道姓，具體影射對方有因上屬要求，而自願和他人發生不正當性關係，是指摘女同事私德、貞操觀念不佳，足以貶損她名譽、人格與社會評價，況且也非攸關公眾利益。

苗院認為，李員是49歲成年人，從事公職，有一定智識經驗，卻仍出言攻訐女同事，主觀顯有誹謗意圖，另根據錄音可知，李當下向不相關的另名同事講，毫不避諱遮掩，一旁同事也勸誡說「這裡是辦公廳舍，外面還有洽公民眾」，更可見李友毀損女同事名譽散布於眾意圖。

苗院經變更起訴法條，依誹謗罪判李員拘役30日，得易科罰金。

另李口出「移民署派女同事要給他X」部分，檢方認定涉嫌公然侮辱，苗院比對前言後語，認定應是偶發非反覆、持續行為，該部分判無罪。

檢方不服上訴，主張李員意思為「女同事是可以被派出來跟他發生性行為的人」，顯是貶義女同事性自主的侮辱言語，且針對女性性別，故以予以羞辱。