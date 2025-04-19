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竹北娃娃機店有色狼！3女童遭襲臀 色大叔下場曝光
新竹陳男在竹北大型娃娃機店內，鎖定女童專注玩樂時，走到身後伸出鹹豬手襲臀，短短幾分鐘連續3名女童受害，其中一名女童母親發現異狀，憤而向櫃台人員反映，陳男犯行因而曝光。新竹地院依性騷擾等罪判處陳男拘役60日，得易科罰金6萬。
判決書指出，去年4月14日下午4時許，陳男在竹北某知名娃娃機店內，以目光搜尋在店內專心把玩，或觀看他人玩娃娃機的年幼女童。陳男發現女童小婷（化名）站在母親身後，於是趁小婷轉身之際從身後伸手觸摸臀部，隨後若無其事往前離開，繼續尋覓下個目標。
陳男接著又以相同手法對兩名年齡更小、未滿12歲的女童小玲（化名）與小君（化名）下手。陳男看到小玲站在娃娃機前，再以同樣手法，自其身後觸摸臀部中間得逞，小玲受觸碰立即返頭察看。
之後陳男又尋覓發現小君專心站立在娃娃機前，於是再以相同方式，乘機貼近小君身後，伸手觸摸小君臀部得逞。第一名受害的女童小婷事後因感到奇怪，向母親告狀，母親知悉後，立即向櫃台工作人員反映報警，整起性騷擾事件才曝光。
陳男於警詢否認犯行，直到檢方偵查及地院審理時才坦承犯行，並與小婷、小玲及其父母達成調解，而小君法定代理人則當庭表達，沒有要與被告調解意願。
法官審酌陳男為逞一己私慾，不思尊重他人身體，竟刻意針對3名年幼女童不及抗拒之際觸摸臀部，所為造成被害女童心理陰影，影響她們身心健康甚鉅，所為應予嚴厲譴責，最終依成年人故意對少年犯意圖性騷擾乘人不及抗拒而為觸摸臀部罪，判處拘役60日，得易科罰金6萬。
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