竹北娃娃機店有色狼！3女童遭襲臀 色大叔下場曝光

新竹陳男在竹北大型娃娃機店內，鎖定女童專注玩樂時，走到身後伸出鹹豬手襲臀，短短幾分鐘連續3名女童受害，其中一名女童母親發現異狀，憤而向櫃台人員反映，陳男犯行因而曝光。新竹地院依性騷擾等罪判處陳男拘役60日，得易科罰金6萬。

判決書指出，去年4月14日下午4時許，陳男在竹北某知名娃娃機店內，以目光搜尋在店內專心把玩，或觀看他人玩娃娃機的年幼女童。陳男發現女童小婷（化名）站在母親身後，於是趁小婷轉身之際從身後伸手觸摸臀部，隨後若無其事往前離開，繼續尋覓下個目標。

陳男接著又以相同手法對兩名年齡更小、未滿12歲的女童小玲（化名）與小君（化名）下手。陳男看到小玲站在娃娃機前，再以同樣手法，自其身後觸摸臀部中間得逞，小玲受觸碰立即返頭察看。

之後陳男又尋覓發現小君專心站立在娃娃機前，於是再以相同方式，乘機貼近小君身後，伸手觸摸小君臀部得逞。第一名受害的女童小婷事後因感到奇怪，向母親告狀，母親知悉後，立即向櫃台工作人員反映報警，整起性騷擾事件才曝光。

陳男於警詢否認犯行，直到檢方偵查及地院審理時才坦承犯行，並與小婷、小玲及其父母達成調解，而小君法定代理人則當庭表達，沒有要與被告調解意願。