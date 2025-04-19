高雄男偽造文書向爸騙錢 得手超過1千萬元遭判刑2年

高雄市一名林姓男子2017年因職災導致雙腳蜂窩性組織炎，但鬧出藥品不良反應，狀告公司、藥廠及衛福部求償，沒想到後來林男以此為藉口，稱要打官司請律師，偽造多家醫院的收據、法院通知，再假扮成律師向林父索取款項，導致林父陸續被騙了超過1千萬元，林父察覺有異報警才揭發，林男因此被依偽造文書罪判刑2年。

判決書指出，林姓男子2017年受委託至高雄某企業從事馬達維修工程，卻意外腳趾感染引發足癬及蜂窩性組織炎，他主張後來吃了某款抗細菌藥物，反而導致傷口惡化並因藥物不良反應引發肌腱病變，因此提告公司、藥廠及衛福部求償。

職災官司期間，林男卻以要請律師為由，陸續向林父索要律師費、擔保金、翻譯費及會計師費等費用，還偽造橋頭地方法院、高雄地方法院、台大醫院、中國醫藥大學附設醫院的公文、收據等，要取信於林父，林父因此不疑有他，陸續交付多達1053萬餘元。

林男先是假扮「黃律師」，還自己申請門號，假裝是「黃律師」與林父聯絡，但每當林父想與「黃律師」通電話卻始終無人接聽，「黃律師」都是用簡訊傳訊息聯繫，林父雖覺有異，但林男都向林父稱是因為「黃律師」很忙沒空接電話。

林父也曾向「黃律師」表示希望旁聽兒子職災官司開庭，但「黃律師」卻說因涉及公司機密，開庭要對方同意，因此不能旁聽。

殊不知一切都是林男在背後編劇，法官查出所謂「黃律師」的電話根本是登記在林男名下，且林男交給林父的公文漏洞百出，與制式公文格式不同，連律師印章都是林男自己刻、自己蓋，還有醫院開立的文書，也都是林男親自偽造，再交給林父取信。

林男開庭時還想辯稱的確有「黃律師」，他甚至騙法官，他有去中正路上某大樓找過「黃律師」，但到該處時「黃律師」已經搬走。沒想到法官一查，發現法務部律師查詢系統中，根本就沒有林男口中所說的「黃律師」此人。