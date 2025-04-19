郭台銘牛肉料理愛店「母告兒還5200萬」 兒媳疑全是陰謀但法官不採

鴻海創辦人郭台銘的愛店、知名百年老店「金春發牛肉店」驚傳財務糾紛。金春發牛肉店台北承德店的老闆陳蔡女子，不滿兒子不返還逾5271萬元的營業收入，一狀告上法院，儘管兒子的妻子認為，這是婆婆和丈夫聯手合謀打的官司，以避免談離婚時被拿走她應得財產，士林地院審理，因兒子當庭同意母親請求，不做任何抗辯，宣判營業收入全數返還。可上訴。

判決指出，陳蔡女子自2007年1月至2011年，把店內的營業所得存入委託存入兒子的合作金庫帳戶，金額達1289萬7360元，又在2016年至2023年，委託存入兒子的元大銀行帳戶，金額達3981萬7624元；13年來營業所得共有5271萬4984元。

陳蔡女子退休後，向兒子索討款項遭拒，因此終止委任關係，並依委任或不當得利法律關係向士林地院提告，要求兒子應給付她5271萬4984元。

開庭時，陳蔡女子的兒子當庭表示完全同意母親請求，且不做任何抗辯；而陳蔡女子兒子的妻子以「參加人」身分出庭輔佐訴訟，稱婆婆多年前就把店交給兒子，新聞媒體也多次報導，婆婆應證明這些營業所得是她的，另外，更強調自己正在離婚協商與財產分配，質疑婆婆和丈夫2人聯手打官司，以損害她在離婚時應獲得的財產分配權益。

法官審理認為，此案符合「認諾」條件，意即被告承認原告的請求，依據最高法院裁判旨意，應不再就原告所主張的內容，做任何調查證據，而直接以被告的認諾准許原告的請求；至於參加人的主張，因和當事人相抵觸，依法不生效力。