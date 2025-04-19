29歲男又酒駕這次撞死斑馬線行人 桃院國民法官判他8年2月

6年前曾酒駕判3月的黃姓男子，去年2月14日至友人家飲酒，翌日上午7時8分駕車行經桃園區自強路、鎮三街口，撞上行人送醫急救10餘日不治，桃院國民法庭依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，將他判處8年2月徒刑，仍可上訴。

犯罪事實指出，29歲黃品珅2019年8月間因酒後駕車，桃園地院判刑3月，併科罰金1萬元確定；2024年2月14日22時起至2月15日2時止，在桃園市桃園區友人住處喝啤酒，清晨6時駕車上路，並於7時8分在桃園市桃園區自強路與鎮三街口，駕車撞擊當時正走在行人穿越道上橫越馬路的劉姓男子。

案發後警方據報到場，並於上午7時27分測得黃的吐氣酒精濃度達每公升0.36毫克，而劉男雖經緊急送往桃園市聖保祿醫院救治，仍因頭部外傷併顱內出血等傷害，致中樞神經休克，於同年2月26日5時48分不治死亡。

國民法官專庭審理時，黃男坦承不諱，並有檢方提出的各項事證可佐證，雖然黃男案發後留在現場，並向到場警員自首，考量本案並無警方難以追查情形，自首對案件偵辦有限，但留在現場值得鼓勵予以適當減刑，另被告未能與被害家屬達成和解或得原諒，這部分不酌減其刑。

國民法庭審酌，被告黃男曾因酒後駕車罪遭判決確定，未能汲取教訓。十年內再犯，因貪圖方便、心存僥倖，酒後雖已休息4小時，但未確認體內酒精濃度是否已消退，即駕客車上路。酒精影響導致他操控能力下降，未注意車前狀況且未禮讓行人，撞上正走在行人穿越道橫越馬路的劉姓受害人，致其喪失生命，案發後測得吐氣酒精濃度達每公升0.36毫克，案件發生於交通繁忙的上班時段，對公眾安全造成重大危害，並給受害人家屬帶來無法抹滅的傷痛。

案發後，被告黃男留在現場坦承犯行，但未積極報警或對受害人施救，也未與受害家屬達成和解或賠償。雖然被告未受羈押，但期間未向家屬表達誠意，僅於受害人住院期間曾提議探視，卻未赴約，並於辯論終結前才向家屬道歉。

國民法官專庭考量，被告教育程度為高中畢業，案發時從事汽車業務，現從事水電工作，月收入約6萬元，需負擔部分家用，所提出的賠償方式可能因經濟狀況而難以履行。考量被告尚年輕，量刑時一併評估其執行完畢後復歸社會的可能性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康