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台中違法暑訓營爆虐童...6歲童慘被捏脖、折手壓地 暴力志工判刑4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

私立財團法人慈興文教基金會暑訓營去年爆出暴力對待6歲男童，吳姓志工以捏脖、折手、扯耳，甚至強壓在地方式管教，台中市府獲報查出違法招生，命其停辦、開罰；法院也認為吳釀男童身、心都受創，依成年人故意對兒童傷害罪判他4月，不得緩刑，可上訴。

台中市政府去年8月23日發布新聞稿，表示慈興文教基金會未經核准立案即以暑訓營活動名義招生、收費及授課，違反補習及進修教育法，教育局重罰11萬元，並命其立即停辦、公告基金會名稱及負責人姓名。

台中市家防中心根據監視器畫面，發現行為人將幼童壓倒在地，還有手反折、拉扯耳朵、捏脖子等行為，已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

家防中心也說，當時陸續接獲該單位疑不當對待通報，受害人數可能不只1名，已擴大調查釐清；社工經訪視部分幼童，孩子表示曾被行為人壓頭、戳頭及按壓肩膀等。

檢警調查，吳翁（68歲）2024年8月13日早上10點多，在講堂走堂見男童還沒進教室上課，竟然就用手壓住男童後頸，還將對方整個人壓倒在地上，造成男童脖子挫傷。檢方訊時，吳坦承不諱，有現場監視器、男童驗傷及證詞可佐，依法起訴。

台中地院認為，吳僅因細故就傷害兒童，且他採用暴力壓制在地的教育手段，除造成男童受傷，也無助於對其言行管教有所改善，更釀男童又小心靈受創，已違反比例原則。

法院考量，吳犯後雖坦承，但男童母親不願意和解，審酌檢察官具體對無求刑4月適當，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判吳有期徒刑4月。

私立財團法人慈興文教基金會暑訓營去年爆出暴力對待6歲男童，台中市府命其停辦、開罰，法院也判對男童施暴的吳姓志工4月徒刑。圖／台中市府提供
私立財團法人慈興文教基金會暑訓營去年爆出暴力對待6歲男童，台中市府命其停辦、開罰，法院也判對男童施暴的吳姓志工4月徒刑。圖／台中市府提供

台中市 志工 監視器

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