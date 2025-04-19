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金門KTV酒客與店家衝突被打死 王姓負責人50萬交保限境

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金湖鎮一家有女陪侍的KTV酒店日前驚傳命案，3名酒客因不滿女陪侍離場情緒失控，與店家爆發激烈衝突，導致其中一名梁姓男子重傷不治。金門地檢署指出，已於案發後拘提王姓店家到案，依傷害致死罪嫌諭知50萬元交保，並限制出境、出海及禁止與證人接觸。

金門警方表示，案發時間為4月16日深夜11時許，台籍來金門做工的鄭姓男子邀約梁姓兄弟等人，到金湖鎮某間KTV酒店消費飲酒。警方調查，3人飲用大量高粱酒後情緒高亢，當陪侍女子時間到欲離場時，引起不滿，其中有人怒摔酒瓶、酒杯，現場氣氛混亂。陪侍女子見狀立即通知店家，王姓店主與經理隨即趕到處理，雙方爆發推擠與肢體衝突。

警方到場時，梁姓弟弟仍在大聲叫罵，哥哥則倒臥地板昏睡。兩人隨即被送往金門醫院，梁弟因傷勢嚴重後送至台北榮總急救，於4月17日晚間10時5分宣告不治。警方當夜報請金門地檢署指揮偵辦，張維哲檢察官立即指示拘提王姓店主。

金門地檢署指出，王男涉嫌違反刑法第277條第2項前段傷害致死罪，訊後諭令50萬元交保，並限制出境、出海及不得與案內證人聯繫；檢方也委請橋頭地檢署協助相驗遺體，並請犯罪被害人保護協會金門與橋頭分會聯繫並關懷被害人家屬，案件仍由檢方持續偵辦中。

針對有媒體報導稱「酒店小姐疑為退役士官長，並涉動手打人」，警方澄清並無此事，女子全程未與人發生衝突，僅目睹過程，目前為證人身分。警方強調，案情為酒客與店家之間的單純衝突。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金湖地區某有女倍侍KTV酒店昨日深夜驚傳嚴重鬥毆事件，警方獲報後，立即啟動快打警力馳赴現場疏處，闖禍的酒客呆坐當場。圖／警方提供
金湖地區某有女倍侍KTV酒店昨日深夜驚傳嚴重鬥毆事件，警方獲報後，立即啟動快打警力馳赴現場疏處，闖禍的酒客呆坐當場。圖／警方提供
金門縣金湖地區某有女倍侍KTV酒店昨日深夜驚傳嚴重鬥毆事件，現場一片狼藉。圖／警方提供
金門縣金湖地區某有女倍侍KTV酒店昨日深夜驚傳嚴重鬥毆事件，現場一片狼藉。圖／警方提供

衝突 酒店 金門

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