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假出金詐157億 24歲女首謀求刑25年

聯合報／ 記者蕭雅娟王長鼎張宏業／連線報導

北檢執行斬金行動發現詐騙所得一五七億元，廿四歲的女主謀歐俞彤遭起訴求刑廿五年。圖／取自IG
北檢執行斬金行動發現詐騙所得一五七億元，廿四歲的女主謀歐俞彤遭起訴求刑廿五年。圖／取自IG
台北地檢署執行「斬金行動」破獲全台最大假出金詐欺集團，美樂公司詐團女首腦歐俞彤年僅廿四歲，短短八個月詐騙所得一五七億餘元，假出金金額達八億餘元，全台共五千多名被害人，檢方昨依詐欺危害條例、洗錢等罪起訴八十人，歐俞彤求刑廿五年。

北檢追出九十五名詐團成員，共羈押五十二人，歐俞彤男友吳漢威等十五人逃匿柬埔寨等國遭通緝，檢方將發函外交部註銷護照。

新北刑大調查，假出金詐團由電信詐欺機房成員，透過網路系統商非法化物系統，架設二千二百三十個「假投資網站及應用程式」，招攬被害人投資，再派出「出金手」，透過郵局臨櫃匯款或其他方式，小額匯款「出金」至被害人帳戶，營造投資獲利「假象」，讓被害人誤信投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金而受騙。

美樂公司以通訊軟體假投資方式，配合假出金詐欺水房，以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤至被害人帳戶，完成假出金行為。

北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊溯源追查，去年底至今年連續四波執行斬金行動，在台中一處豪宅逮捕外型豔麗的歐俞彤，並在豪宅內查扣許多高價精品名牌包與近百雙鞋子，檢方查出她替詐團製造金流斷點，每日經手詐欺贓款數億元，多則廿億元，估計居間獲利數十億元。

檢方清查，美樂公司除組織出金集團，更協助詐團、黑幫將不法所得兌換為虛擬貨幣進行洗錢，同案起訴包括主謀劉柏毅、許展裕、洪清川、許晉榮、王彥靖、徐琮庭等人，均求處十八至廿二年以上徒刑。

檢警發現，出金車手涉詐案件遍及全台，且詐團知悉現今銀行都會阻攔存匯款，為製造金流斷點，反而選擇管制較寬鬆的郵局臨櫃匯款，為截斷郵局這個破口，稱為「斬金行動」。

被害人 郵局

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