婚外情糾紛涉恐嚇竹縣議員 台南警官遭免職提訴訟 法院裁定暫停

台南市警察局秘書室前主任、3線1星高階警官莊武能，2022年12月年底因婚外情糾紛，竟用LINE傳訊勒索新竹縣張姓議員1千萬元，被自家人警方開槍逮捕過程還涉嫌衝撞員警，遭市府1次記2大過免職，他不服提行政訴訟，高雄高等行政法庭裁定刑事訴訟事件確定前，停止訴訟程序。

判決指出，莊武能時任台南市警局秘書室主任，與新竹縣尖石鄉某森林溫泉渡假村任職的高女有婚外情關係。

2022年12月25日晚間，莊到渡假村某房找高女，高女不給進門，反而帶往她的宿舍，次日凌晨才承認房內另有張男，所以莊對於也有婚姻的張介入他跟高女之間，感到不滿。

隔日起一連3天，莊用高女的手機，以Line通訊軟體，分以高女和「某甲」兩個身分，告訴張「某甲」手中握兩人的錄音錄影，以及張因為高女而替渡假村鋪設道路涉及不法的證據，要求張依其指示行動，否則即將把相關資料寄送給各政黨黨部、新竹縣議會、各大雜誌媒體，以此要脅張準備現金1000萬。

張依照指示備妥現金送往渡假村，但並無人收取；同年月29日早上，莊認為已達報復目的，就再傳「都是開玩笑；一切都是整你的」等訊息給張，不過張仍認為遭恐嚇取財而報案。

橫山分局獲報後鎖定高女車輛，31日深夜近11點，見莊開車載高女返回渡假村，單獨一人在停車場等待時，多名員警上前盤查，過程中莊拒不開車門，且意圖倒車衝撞員警，經警持警棍敲擊車窗，另警則對空鳴槍示警後，再朝其車左前輪射擊2發，莊仍拒不下車持續向前衝撞其他車輛，再向後倒車衝撞員警偵防車，當場被捕。

檢方依涉恐嚇取財、妨害公務罪將莊提起公訴。新竹地院認莊犯後坦認一切，加上警方執勤程序有瑕疵，僅認他犯強制罪，判刑6月，可易科罰金。莊不服，上訴台灣高等法院。

然而，台南市府於2023年2月，以莊涉及不正當感情關係、對人施以恐嚇不法言行，致嚴重損害政府及公務人員聲譽，1次記2大過並核定免職，免職未確定前先行停職。莊不服，循序提起復審後，提起行政訴訟。

高高行認為，莊刑事訴訟案已提起上訴，正由台灣高等法院審理中。法官衡酌莊所為免職處分，與其刑事訴訟程序審理所涉證據資料具有高度關聯性，為免重複調查，認有停止訴訟程序必要。