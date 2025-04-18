核二廠廠長曾文煌收賄百萬涉貪 裁定羈押禁見

台灣電力公司第二核能發電廠廠長曾文煌涉收受業者賄賂逾上百萬元，台北地檢署昨發動搜索，約談曾等多人到案，先諭令山瑞公司負責人曹森智100萬元交保，聲押曾文煌，台北地院審理，今晚裁定曾文煌羈押禁見。

核二廠2022年辦理減容中心焚化爐系統更新採購案由山瑞科學得標，2024年間驗收，檢廉查出，曾文煌涉嫌收受賄賂，此外，曾還涉嫌於2024年辦理限制性招標案「減容中心焚化爐SCADA主機1台」採購案時，也護航山瑞公司得標。