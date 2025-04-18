影／黃呂錦茹深夜羈押庭 國民黨號召再站出來 戰獨裁

台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷綠團體，因涉死亡、不實等造假連署案。檢調昨日兵分6路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川。今晨將4人聲押，台北地院預計深夜開羈押庭審理。

國民黨晚上再度號召黨公職前往台北地檢，抗議「戰獨裁反綠共」、「反獨裁站出來」、「戰獨裁」，站出來持續守護民主，聲援台北市黨部主委黃呂錦等4人。參與的民眾高舉「我是台灣人 我反綠」表達抗議。痛批賴清德政府把司法變成武器。民眾再次站出來守護民主，來對抗執政黨對在野黨的突襲、約談、收押等手段的政治追殺。