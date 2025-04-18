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「是沒被打過喔」邱議瑩拿扇子賞羅智強耳光賠20萬 判決理由曝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法院去年審查國會改革法案，藍綠爆發激烈肢體衝突，民進黨立委邱議瑩用扇子揮打國民黨立委羅智強的臉，羅提告求償50萬元，台北地方法院判邱女應賠償20萬元，可上訴。

羅智強提告主張，他和邱議瑩2024年5月28日在立法院議場，當天主要議程是擬三讀通過立法院職權行使法、刑法等修正案，他以手機直播議事經過，但邱議瑩僅因立場不同，突然衝向他並稱「你是沒被打過喔」，再用紙扇打他耳光。

羅指出，邱議瑩的動作有當眾教訓、羞辱意味，兩人皆為政治公共人物，他當眾被紙扇搧打對待，難堪、受辱之情不言可喻，且邱女行為已經逸脫立委行使職權的範疇，更與立委間議事意見交換或決策決定無關，請求邱女賠償50萬元。

邱議瑩則認為，當日立院多數黨欲強行通過有違憲疑慮的法案，且她努力推動10年的再生醫療法，又被國民黨團刻意與國會擴權法案綑綁，她為阻止羅智強不斷以言語扭曲議事，才會上前用扇子拍臉，她的言語及行為性質具政治性或政治訴求，應納入言論免責權的保障範圍。

台北地院勘驗相關畫面後認為，邱議瑩⼿持紙扇搧打羅智強左臉，屬於情緒上宣洩舉動，與行使立委職權無關，不受言論免責權範圍保障，另發⽣地點在⽴院議會期間，現場除有多位⽴委或⼯作同仁與會外，也有媒體或與會者現場直播，邱女行為顯然⾜以使羅智強感到難堪、受辱。

法院指出，邱議瑩行為確實被媒體及相關網路影⾳平台報導、播放及截圖、剪輯⽽傳播，已使羅智強在社會上評價受到貶損，名譽權受有損害，審酌後判決邱女應賠償20萬元。

立法院去年處理國會改革法案時，朝野爆發多次激烈的肢體衝突，當時民進黨立委邱議瑩用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光。圖／羅智強辦公室提供
立法院去年處理國會改革法案時，朝野爆發多次激烈的肢體衝突，當時民進黨立委邱議瑩用扇子打國民黨立委羅智強一記耳光。圖／羅智強辦公室提供

國民黨 民進黨 立法院職權行使法 羅智強 邱議瑩

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