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鍾文智落跑效應發酵 八八會館負責人郭哲敏再執行羈押確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「百億賭王」林秉文涉替八八會館負責人郭哲敏地下匯兌、洗錢，棄保潛逃被通緝，法務部調查局將林列為「外逃通緝犯」，郭哲敏也因具保在外並接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線等告警事件，新北地院4月11日拘提郭到案，訊後裁定再執行羈押。郭抗告，台灣高等法院認為原裁定無違誤或不當，今駁回確定。

高院指出，郭哲敏自2025年1月13日由新北地院裁定准予具保後，自同年3月起密集觸發多次鄰近機場、海岸線及載具離線等告警狀況，甚至發生科控中心人員無法與他持用的個案手機、私人手機號碼取得聯繫等情形，違反科技設備監控情節重大，參酌他涉犯法定刑7年以上有期徒刑之罪，卷證顯示在海外有巨額資金可供生活無虞，有相當理由足認可能逃亡。

高院認為郭哲敏具備刑事訴訟法第101條第1項第3款的羈押原因，且有羈押必要，新北地院裁定自4月11日起再執行羈押，並無違誤、不當，郭抗告無理由，應予駁回。

林秉文為通訊軟體PGTalk負責人，涉及八八會館案，替郭哲敏以第三方支付服務提供地下匯兌及洗錢，新北地檢署2023年間依詐欺、洗錢等罪起訴。新北地院陸續開庭，林秉文放棄300萬保釋金棄保潛逃，2024年12月27日遭通緝，刑事局一度未發布要案查緝專刊，引發爭議後補刊。

郭哲敏涉及洗錢等部分，因新北地院辯論終結，今年1月獲准2億元交保，且將在5月29日宣判，交保期間准予停止羈押，並限制出境、出海、遵守接受電子腳環及居家讀取器的科技設備監控8月，及限制住居，並應於每天上午9時、晚上9時，在限制住居處持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心各1次，但新北院發現郭所配戴的防逃科技監控設備多次示警，決定拘提。

日前因連一鮑魚前負責人鍾文智棄1億元保證金逃亡，被發現高院自去年10月即未延長對鍾的科技設備監控，引發軒然大波，司法界對科控對象不敢大意，除了郭哲敏再執行羈押外，高院4月2日也拘提多次違反科控警示的遠東航空公司董事長張綱維，並裁定重新羈押。

八八會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照
八八會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照

林秉文 洗錢 通緝 郭哲敏 鍾文智

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