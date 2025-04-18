大陸監視器製造商在台違法私設據點徵才 3人遭起訴

中國監視器製造商浙江大華技術公司涉未經許可在台灣私設辦公室徵才，將員工投保於另1間人力派遣公司來規避查緝。新北地檢署日前依違反兩岸條例起訴3人及該人力派遣公司。

起訴指出，簡姓及劉姓男子為浙江大華技術公司在台主管，王姓男子為1間人力派遣公司負責人，簡男明知浙江大華技術公司未經過經濟部投審會許可，也未向經濟部商業署申請在台合法設立公司、分公司、辦事處，2022年4月以個人名義在台北市承租辦公室，供浙江大華技術公司在台違法從事業務活動。

檢方指出，簡男、劉男分別擔任浙江大華技術公司在台北及台中辦公室主管，招攬多人協助銷售監視器、處理售後維修及保固，卻刻意將員工投保於另1間人力派遣公司，藉此規避相關主管單位查核。

檢方指出，王男擔任1間人力派遣公司負責人，從2021年7月起至2024年3月止，居間收受浙江大華技術公司匯入資金累計約新台幣2728萬餘元，用於支付浙江大華技術公司在台員工薪資、辦公室租金、管銷等營運費用，涉在台違法從事業務活動。

簡男辯稱，不清楚中國公司未依法設立登記，不得在台從事業務，而屬陸籍的劉男則稱不清楚台灣法律。王男辯稱，2023年間對於協助浙江大華技術公司聘雇在台員工感到有疑義，也有諮詢律師，但還沒有獲得明確回覆結果就遭偵辦。