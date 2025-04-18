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男假冒國安局中將騙得紫南宮錢母 被判刑1年2月

中央社／ 南投縣18日電

紫南宮錢母搶手，李姓男子為此假冒國安局中將向廟方謊稱現勘總統參訪場地，並索取12個聚寶盆、12組金銀錢母等，廟方發現被騙報警，李男遭依詐欺等罪判刑1年2月，緩刑5年。

根據南投地方檢察署起訴書，李姓男子明知自己不是國家安全局中將，竟偽造國家安全局服務證，並於今年2月4日戴上2顆星（象徵中將軍階）標誌黑色帽子，前往南投縣竹山紫南宮辦公室，向紫南宮主委莊秋安、黃姓總幹事出示偽造國安局證件，並謊稱是國安局人員。

李男當時表示總統賴清德將參訪紫南宮需提前現勘，並索取紫南宮蛇年聚寶盆套幣，導致莊秋安、黃姓總幹事誤信而交付3袋紫南宮蛇年聚寶盆套幣，每袋裝4個錢母聚寶盆、4枚金色錢母、4枚銀色錢母、2條項鍊。李男得手後，將2個錢母聚寶盆送給同行友人。

廟方發現受騙報案，李男坦承犯行，南投地檢署偵結起訴，南投地方法院審酌李男已有偽造國安局證件行騙犯罪紀錄、被害人願原諒、軍校畢業、從事噴農藥零工等情狀，依冒用公務員名義犯詐欺取財罪判有期徒刑1年2月，緩刑5年，須提供240小時義務勞務。

南投縣 國安局 紫南宮

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